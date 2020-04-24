Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleşti

Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.

Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 3122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 104 bin 912, can kaybı 2600 oldu." açıklamasında bulundu. Bugünkü iyileşen sayısı vaka sayısını ilk kez geçti.Cakan Koca yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.