Türk Yıldızları ekibi 6 uçakla Isparta semalarında gösteri yapacak

Başkan Başdeğirmen: Tüm vatandaşlarımızı Gökkubbe’ye davet ediyorumIsparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali kapsamında cumartesi günü milli gururumuz Türk Yıldızları 6 uçak ve 30 dakikalık gösterisiyle Isparta semalarını süsleyecek. Cumartesi günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinden net bir şekilde izlenebilecek olan gösteri öncesinde Türk Yıldızları ekibi prova uçuşu gerçekleştirdi.Nefesleri kesen prova uçuşunu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Türk Yıldızları yer ekibiyle birlikte takip etti. Başkan Başdeğirmen provanın ardından telsizden pilotlara, “Komutanım bizleri çok duygulandırdınız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun gücünü gösteren müthiş bir gösteriydi. Yarınki gösterinizi de tüm hemşehrilerimizle birlikte sabırsızlıkla bekliyoruz. Rabbim sizlere kolaylıklar versin” diyerek teşekkür etti. Uçuşu gerçekleştiren pilotlar ise, “Sayın Başkanım Türk Yıldızları olarak bizde çok teşekkür ediyoruz, sağ olun” diyerek cevap verdi.Türk Yıldızlarının Isparta semalarında prova uçuşunu tamamladığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Cumartesi günü saat 15.00’da Türk Yıldızları şehrimizde gösterilerini yapacaklar. Bu gösteri hava muhalefeti dolayısıyla 2 kere ertelenmişti. Solo Türk geçen yıl gösterisini yapmıştı. Duygulu anlar yaşamıştık. Türk Yıldızları ekibimizin yapmış olduğu prova uçuşu dahi müthiş bir duygu oluşturuyor. Türk Yıldızı ülkemizin güçlerinden bir tanesidir. Dünyada çok az sayıda ülkenin bu gösteriyi yapabildiğini biliyorum. Ancak Türk Yıldızlarımızın yapmış olduğu figürlerin hepsini yapamıyorlar. Türk Yıldızlarımızın bu uçuşunu gördükçe Türk Hava Kuvvetlerimizin ne kadar güçlü, ne kadar tecrübeli pilotlarımızın ülkemizi koruduğunu savunduğunu gösteriyor. Yarın 15.00’da tüm halkımızı Gökkubbe alanına davet ediyorum. Türk Yıldızları ekibi 6 uçakla gösterisini yapıyor, bu uçaklardan birisi de Ispartalı Hasan Komutan tarafından kullanılıyor olması ayrıca bizleri gururlandırıyor. Pilotlarımıza yapmış oldukları gösteriden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.MANGA KONSERİ 15 TEMMUZ CUMHURİYET VE DEMOKRASİ MEYDANINDA22 Temmuz 2023 Cumartesi günü Lavanta Günleri Gençlik Festivali kapsamında gündüz Türk Yıldızları Isparta semalarını süslerken, akşam saat 21.00’da ise 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Manga konseri vatandaşlarla birlikte olacak.