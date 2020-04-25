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'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu

'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 25.04.2020 15:04
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'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu
Kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından faydalanamayanlara ‘nakdi ücret desteği’ verilecek. 22 Nisan itibarıyla başvurular başladı, son gün ise 3 Mayıs. Ardından 8 Mayıs’ta da ödemeler başlayacak.

Salgın nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 17 Nisan ila 17 Haziran arasında hiçbir işçinin iş sözleşmesi feshedilemiyor. Bu süreçte kapatılan ya da faaliyetleri azalan ve bu nedenle işgücü fazlalığı oluşan işyerlerindeki işçilerden ücretsiz izne çıkarılanlar ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar için nakdi ücret desteği uygulanacak. Nakdi ücret desteğinin kapsamında iki kesim var. İlk olarak ücretsiz izne çıkarılan işçiler destekten yararlanabilecek. Bu durumdaki işçiler için nakdi ücret desteği 17 Nisan’dan sonraki her gün için net 38.94 TL olarak ödenecek.
 
SGK’YA BİLDİRİM ŞART
İkinci kesim ise, 16 Mart tarihi ve sonrasında iş sözleşmesi feshedilen ancak prim ödeme şartlarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayanlar. Bu durumdaki kişilere de 17 Nisan tarihinden itibaren işsiz kaldıkları süre boyunca 3 ayı geçmemek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu çerçevede 16 Mart’ta işten çıkartılan ancak işsizlik parası alamayan bir kişi 17 Haziran’a kadar yeni bir iş bulamazsa 3.504 TL nakdi ücret desteği alabilecek. Ücretsiz izne çıkarılanlar için işveren tarafından SGK’ya bildirim yapılacak. İşverenlerin bildirim yapması ve işçiye ait IBAN bilgilerini SGK’ya iletmesi nakdi ücret desteği için yeterli.
 
KAYDI OLANA GEREK YOK
Primi yetmediği için işsizlik parası alamayanlar için ise iki ihtimal bulunuyor. Bu durumdaki kişiler eğer işten çıkarıldıktan sonra İŞKUR’a işsizlik parası için başvuru yapmışlarsa, yeni bir başvuruya gerek yok. İŞKUR bu durumdaki kişilere doğrudan nakdi ücret desteğini ödeyecek. Priminin yetmediğini bildiği için İŞKUR’a başvurmayan kişilerin ise https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden ya da e-Devlet’ten İŞKUR’a işsizlik parası başvurusu yapması gerekiyor.

İŞVEREN NE YAPACAK?
İşverenler kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan çalışanlar için SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet bildirgesinde çalışılmayan günler için ‘28-Pandemi Ücretsiz İzin’ kodunun seçilmesi gerekiyor. Bu durumda örneğin işyerinde haftanın 6 günü olan çalışma 3 güne indirilmişse ücretsiz izne çıkarılan işçiler çalıştıkları 3 günün ücretini işverenden alacak, buna ilave olarak 3 gün için de nakdi ücret desteğinden faydalanabilecek. Kısa çalışmaya gidilmeyen işyerlerinde de ücretsiz izin yine ‘28-Pandemi Ücretsiz İzin’ koduyla SGK’ya bildirilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 3 MAYIS
Söz konusu destek için başvurular 22 Nisan tarihi itibarıyla başladı. İşverenler, 17 Nisan ve sonrasında ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara ilişkin bildirimi SGK’ya 3 Mayıs’a kadar yapmak zorunda. SGK da kendisine yapılan bu bildirimleri 5 Mayıs’a kadar İŞKUR’a iletecek ve İŞKUR da bu kişilere 8 Mayıs’ta ödemeye başlayacak. İşverenler SGK’ya bildirimi yaparken işçilerin TC kimlik numaralarını, IBAN ve cep telefonu bilgilerini sisteme girecek. Bu şekilde İŞKUR’un yaptığı ödemeler işçilere hızlıca iletilebilecek. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlara ya da tercih edenlere ödemelerin ikamet adresinin yapıldığı yerde yapılması da mümkün olacak. 

 
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