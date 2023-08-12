Isparta Halk Otobüsü Fiyatları Zamlandı

Gülkent Kartsız: 15 ₺

Gülkent Kartlı: 13 ₺

Öğrenci Gülkent Kartlı: 10 ₺

Isparta'nın toplu taşıma sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Halk otobüsü fiyatlarında gerçekleştirilen düzenleme, Isparta'da toplu taşıma hizmeti alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yapılan düzenleme sonucunda, Halk Otobüsleri Kooperatifi esnafının talep ettiği zam onaylandı ve yeni fiyatlar belirlendi.Gülkent Kart Sistemi kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte öğrenci ve tam tarifeli ücretlerde değişiklikler yaşandı. Yeni tarifelere göre, Gülkent kartlı öğrenci ücreti 10 ₺ olarak belirlenirken, Gülkent kartlı tam ücret 13 ₺ olarak güncellendi. Gülkent kartsız binişlerde ise tam ücret 15 ₺'ye yükseldi.Yeni tarifeler şu şekildedir:Bu fiyat düzenlemesi, Isparta'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar için önemli bir değişiklik getiriyor. Hem öğrenciler hem de tam tarife kullanıcıları, günlük seyahatlerinde yeni tarifelere dikkat etmelidir. Isparta'nın toplu taşıma sektörü temsilcileri, bu düzenlemenin daha etkin bir hizmet sunumunu desteklemesi ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlaması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.