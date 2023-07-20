Hasan Basri Sönmez'den Çiftçilere Müjde: TMO İlgisini Isparta'ya Yönlendirecek!

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, çiftçilerin sorunlarını çözmek adına Türkiye Yüzyılı'nda tarımın önemini vurgulayan bir ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'da Türkiye'nin tarım politikalarının merkezi olan Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret eden Milletvekili Sönmez, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi.Hasan Basri Sönmez, son dönemde buğday ve arpa gibi ürünlerin alımlarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla TMO Genel Müdürü Güldal'ı ziyaret ettiğini belirtti. Milletvekili Sönmez, görüşmenin çiftçilerin sorunlarının çözümüne odaklı ve verimli geçtiğini vurguladı.Çiftçilerin, ürünlerini düşük fiyat veren tüccarlar ve diğer piyasadaki firmalara değil, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satmak istediğini ifade eden Sönmez, Isparta'da TMO alım merkezinin bulunmamasının çiftçileri zor durumda bıraktığını söyledi. Üreticilerin, borçlarını kapatmak için ürünlerini düşük fiyattan satmak zorunda kaldıklarını veya yakın illerdeki TMO ofislerine başvurarak nakliye masraflarıyla karşılaştıklarını dile getirdi.Çiftçilerin sorunlarına kulak vermek ve çözüm üretmek amacıyla TMO Genel Müdürünü ziyaret ettiğini belirten Milletvekili Sönmez, görüşmede Isparta çiftçilerinin mağduriyetlerini gidermek için TMO'nun gerekli çalışmaları yapacağını, Isparta çiftçisinin ürünlerinin Dinar ve Burdur'daki TMO ofislerinde öncelikli olarak değerlendirileceğini ve ilerleyen süreçte Isparta'ya TMO alım merkezi açılmasının düşünülebileceğini ifade etti.Hasan Basri Sönmez, Isparta'ya gösterdiği yakın ilgi için TMO Genel Müdürüne teşekkür ederek açıklamalarını tamamladı.