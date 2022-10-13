Vali Aydın Baruş ilimizin önemli halı üreticilerinden Futa Halı ve Zenova Halı tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Ziyaretine Futa Halı’dan başlayan Vali Baruş tesislerde incelemelerde bulunarak firma sahipleri Ethem Erkan Kader ve Derya Kader’den halı üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı. Vali Baruş Kader çiftine ihracata ve istihdama sağladıkları katkı için teşekkür ederek bir süre görüş alış verişinde bulundu.Ardından Zenova Halı üretim tesisini ziyaret eden Vali Baruş tesiste incelemelerde bulunarak firma sahibi Melih Üçkardeş’ten halı üretim aşamaları hakkında bilgeler aldı. Vali Baruş bir süre görüş alış verişinde bulunduğu Üçkardeş’e üretime ve istihdama sağladığı katkı için teşekkür etti.