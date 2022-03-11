Üstün bir mücadele ve kahramanlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrası, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Kahraman Ordumuza” hitaben yazmış olduğu şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.Milli Şairimiz ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milletvekilleri arasında yer alan Mehmet Akif Ersoy, yazdığı İstiklal Marşı dolayısıyla verilen ödülü kabul etmeyip, “Milli Marş para ile yazılmaz” diyerek “Darül Mesai” adlı bir hayır kurumuna bağışlamıştır.İstiklal Marşı, tam bağımsızlık ve kurtuluş savaşı mücadelesi veren kahraman ordumuzun gösterdiği iman, inanç, cesaret, kararlılık ve hürriyet aşkını en güzel ve coşkulu bir şekilde ifade etmektedir.İstiklal Marşımızın içeriğinde bulunan duygu ve mana derinlikleri Milletimizin öz benliğini yansıtmaktadır. Dizelerde geçen bayrak, sancak, ezan, hak, şahadet, din gibi kelime ve kavramlar milletimizi var eden temel değerlerimizdir.Bizlere miras olarak bırakılan bu eşsiz eser ve şanlı Türk bayrağı, Milletimiz var oldukça; geleceğimize yön vermeye, kutsal vatanımızın semalarında ilelebet yankılanmaya ve dalgalanmaya devam edecektir.Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşımızın kabulünün 101.yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum.