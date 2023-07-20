GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

​Türk Yıldızları, semalarımızı süsleyecek Manga grubu hayranlarıyla buluşacak

​Türk Yıldızları, semalarımızı süsleyecek Manga grubu hayranlarıyla buluşacak
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Türk Yıldızları, semalarımızı süsleyecek
Manga grubu hayranlarıyla buluşacak
 
Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali kapsamında cumartesi günü milli gururumuz Türk Yıldızları 6 uçak ve 30 dakikalık gösterisiyle Isparta semalarını süsleyecek, akşamında da Manga Grubu 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında vatandaşlarla buluşacak.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’ingirişimleriyle 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü Türkiye’nin mili gururu Türk Yıldızları, Isparta semalarında gösteri gerçekleştirecek. Lavanta Günleri Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında Saat 15.00‘da başlayacak olan Türk Yıldızları gösterisi, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinden net bir şekilde izlenebilecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Türk Yıldızları gösterisine tüm vatandaşları davet ederken, “Gökyüzündeki Milli Takımımız Türk Yıldızlarını hemşehrilerimizle, komşu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızlahep birlikte izlemeye ve bu milli gururu yaşamaya akşamında ise Manga Gurubunun vereceği konsere davet ediyorum” dedi.
 
PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ
PROVA UÇUŞU GERÇEKLEŞECEK
Cumartesi günü 6 uçakla 30 dakika sürecek gösteri uçuşu öncesinde Türk Yıldızları, perşembe ve cuma günü Isparta semalarında gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirecek. Büyük gün ise cumartesi gerçekleşecek Türk Yıldızları muhteşem ve senkronize uçuşlarını Ispartalılar için yapacak.
 
TÜRK YILDIZLARI TIR’I ISPARTA’DA
Türk Hava Kuvvetlerimizin gözbebeği Türk Yıldızları etkinlik TIR’ı Isparta’ya ulaştı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında vatandaşlarla buluşan TIR’da Türk Yıldızlarına ait lisanslı ürünlere ulaşılabiliyor ve satın alınabiliyor.
 
MANGA KONSERİ 15 TEMMUZ CUMHURİYET VE DEMOKRASİ MEYDANINDA
22 Temmuz 2023 Cumartesi günü Lavanta Günleri Gençlik Festivali kapsamında gündüz Türk Yıldızları Isparta semalarını süslerken, akşam saat 21.00’da ise 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Manga konseri vatandaşlarla birlikte olacak.
 
19-07-2023-turk-yildizilar-ve-manga-konser-1-119-07-2023-turk-yildizilar-ve-manga-konser-119-07-2023-turk-yildizilar-ve-manga-konser-2
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da SDÜ'den Devrim Gibi Yazılım!
Isparta'da Simide ve Ekmeğe Zam Geldi: Fiyatlar Artış Gösterdi
Isparta'nın Lezzet Dolu Durağı: Kaya Balık Evi
Dumanlar Aktar ile Bu Yaz Sağlığınızı Doğal Yollarla Koruyun!
Isparta'da LPG'ye Geçiş Yapan Araç Sayısı Artıyor
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden Çok Öneli Uyarı
Başkan Tural’dan emlakçılara destek sözü
Isparta^da Yavru Leylek Yuvasından Düştü!
Isparta’dan TÜBİTAK Fen Lisesine 2 Öğrenci
Isparta, Türkiye'de Lavanta Üretiminde Lider Konumda
Gram Altın Fiyatarını Gözleri Fal Taşı Gibi Açtı
Isparta Ve Tüm İllere İçin Resmi Uyarı Gönderildi
Dinamik Oto Döşeme, Türkiye'nin her köşesinde araç sahiplerine özel oto döşeme hizmetleri sunuyor
Isparta Cumhuriyet Başsavlığına Aydın Turhan Atandı
Yaz Sıcaklarında Gölcük'e Ispartalıların Akını Devam Ediyor, Ancak İstekler Artıyor!
Isparta 32 Spor Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor
Isparta'da Biçerdöver Hasadı Denetimleri Yoğunlaşıyor
Isparta Valisi Baruş, Şampiyon Takımı Ağırladı ve Tebrik Etti
Sıcak Hava Dalgası Isparta'yı Etkisi Altına Alıyor!
Eğirdir'de Köy Hayatının Renkli Buluşması: Tarihi Pınar Pazarı
Isparta'daki Sürücüler Arabanızı Kontrol Edin! Kontrol Etmezseniz 1.671 TL Cezası Var!
Isparta Gökyüzünde Starlink Uyduları Şaşkınlık Yaratıyor
Isparta'da Simitçiler Tarife Dışı Zam Yapınca İl Müdürü Devreye Girdi
Transfer Haberi: Yunus Teke Isparta 32'ye Katıldı!
Eğirdir Triatlon Yarışmaları Yine Muhteşemdi!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-telefon-aksesuar-kilifi isparta-perde-tasarim-imalati isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-gul-ve-lavanta-urunleri isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Fabrika Önünde Maaş Protestosu!Isparta'da Fabrika Önünde Maaş Protestosu!14 Temmuz 2023
Isparta’nın Gururları Vali Baruş İle BuluştuIsparta’nın Gururları Vali Baruş İle Buluştu14 Temmuz 2023
Isparta'nın Parlayan Yıldızı: Talat Car Detailing!Isparta'nın Parlayan Yıldızı: Talat Car Detailing!13 Temmuz 2023
Isparta Tarım Kredi Kooperatifi Temmuz Ayı İndirimi BaşladıIsparta Tarım Kredi Kooperatifi Temmuz Ayı İndirimi Başladı14 Temmuz 2023
Isparta'da Simitçiler Tarife Dışı Zam Yapınca İl Müdürü Devreye GirdiIsparta'da Simitçiler Tarife Dışı Zam Yapınca İl Müdürü Devreye Girdi16 Temmuz 2023
Isparta'nın Tadı: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinde 20 Çeşit Dondurma SeçeneğiIsparta'nın Tadı: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinde 20 Çeşit Dondurma Seçeneği16 Temmuz 2023
Emeklilere Yüzde 25 Zam Kabul Edildi!Emeklilere Yüzde 25 Zam Kabul Edildi!13 Temmuz 2023
Isparta Gökyüzünde Starlink Uyduları Şaşkınlık YaratıyorIsparta Gökyüzünde Starlink Uyduları Şaşkınlık Yaratıyor16 Temmuz 2023
Gurbetçinin Parasını Dolandıran 3 Zanlı Isparta'da TutuklandıGurbetçinin Parasını Dolandıran 3 Zanlı Isparta'da Tutuklandı14 Temmuz 2023
Türkiye'de Bir İlk: Bu Teknoloji Isparta'da GeliştirildiTürkiye'de Bir İlk: Bu Teknoloji Isparta'da Geliştirildi16 Temmuz 2023
Isparta'da Sürücüler Dikkat Zam Geliyor!Isparta'da Sürücüler Dikkat Zam Geliyor!14 Temmuz 2023
Çayın Tadı Kaçtı: Yeni Bir Zam Daha GeldiÇayın Tadı Kaçtı: Yeni Bir Zam Daha Geldi14 Temmuz 2023
Dumanlar Aktar ile Bu Yaz Sağlığınızı Doğal Yollarla Koruyun!Dumanlar Aktar ile Bu Yaz Sağlığınızı Doğal Yollarla Koruyun!19 Temmuz 2023
Isparta'da Lavanta Festivali Başladı Isparta'da Lavanta Festivali Başladı 14 Temmuz 2023
Isparta'nın Lezzet Dolu Durağı: Kaya Balık EviIsparta'nın Lezzet Dolu Durağı: Kaya Balık Evi19 Temmuz 2023
Isparta Esnafına Türk Bayrağı Armağan EdildiIsparta Esnafına Türk Bayrağı Armağan Edildi14 Temmuz 2023
​Şehitlerimizin kabirleri çiçeklerle donatıldı​Şehitlerimizin kabirleri çiçeklerle donatıldı13 Temmuz 2023
Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Konuları Ele Alındı: Yeni Kararlar BelirlendiIsparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Konuları Ele Alındı: Yeni Kararlar Belirlendi13 Temmuz 2023
Sıcak Hava Dalgası Isparta'yı Etkisi Altına Alıyor!Sıcak Hava Dalgası Isparta'yı Etkisi Altına Alıyor!17 Temmuz 2023
Lezzetin ve Tazelik Garantisini Bulacağınız Adres: Çevik GıdaLezzetin ve Tazelik Garantisini Bulacağınız Adres: Çevik Gıda13 Temmuz 2023