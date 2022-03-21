NEVRUZ BAYRAMI ISPARTA'DA COŞKUYLA KUTLANDI





5 bin yıllık Türk gelenek ve göreneğini temsil eden “Nevruz Bayramı” Süleyman Demirel Üniversitesi 19 Mayıs Öğrenci Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.Kutlamalara Vali Ömer Seymenoğlu, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Yörük-Türkmen Federasyonu Temsilcileri, Akademisyenler ve Öğrenciler katıldı. Toprağın canlanması, doğanın uyanmasının başlangıcı olan 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarında öğrenciler, Mehteran gösterisi ve Uğur Önür konseriyle baharın gelişini kutladılar.Kutlamalarda Vali Seymenoğlu, Ergenekon’dan çıkışı simgeleyen örste demir dövdü, Yörük-Türkmen kültürünün simgesi olan kıl çadırlarda öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet etti.Nevruz kutlamalarının açılış konuşmasında baharın müjdecisi olan Nevruz gününde, kutlamalarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Vali Seymenoğlu “Nevruz, örfümüz adetimizdir. Geçmişten bugüne gelen bu anlamlı günümüzü, bugünden de geleceğe sizler sayesinde taşıyacağız. Bu soğuk Isparta gününde hepimizin kalpleri, dostluğu, birliği ve beraberliği bu soğuğu yok edecektir” dedi.Konuşmasının ardından Toroslar Yörük-Türkmen Federasyonu Başkanı ve Isparta İlbeyi Mustafa Küçükyaman, Vali Seymenoğlu’na keyfiye takarak Yörük-Türkmen geleneğinde önemli bir simge olan keyfiyenin anlamını ve tarihini katılımcılarla paylaştı.