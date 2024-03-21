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Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat!

Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat!
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 Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Beyaz Eşya Gürültüsüne Yüksek Cezalar Geliyor
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren önemli bir karar duyuruldu! Evlerinde klima, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaları bulunanlar için gürültü konusunda sıkı bir denetim başlıyor.
Gürültüye Duyarlı Beyaz Eşyalar İçin Uyarı
Bu yılın sıcak yaz mevsiminde, klimaların yoğun kullanımıyla birlikte binalarda oluşan gürültü artışı dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra yüksek sesle çalışan çamaşır makineleri ve buzdolapları da komşular arasında rahatsızlık yaratıyor. Artık bu beyaz eşyaların neden olduğu gürültüler de ciddiye alınacak.
Yüksek Para Cezaları Uygulanacak
Gürültü şikayetleriyle ilgili olarak uygulanacak para cezaları oldukça yüksek. 2024 yılında gürültü şikayetlerine uygulanacak ceza miktarı 7.667 TL olarak belirlendi. Ancak, klima ve beyaz eşya gürültüsü için bu miktarın 3 katına kadar ceza kesme yetkisi bulunuyor. Bu durumda, sorunu çözmeyen ev sahipleri ve kiracılar toplamda 23.001 TL'lik bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.
Ankara Barosu Avukatlarından Uyarılar
Ankara Barosu avukatları, bu konuda vatandaşları bilgilendirerek önemli uyarılarda bulundu:
  • Gürültüye sebep olan komşulara nazikçe uyarıda bulunmak önemlidir.
  • Apartman kuralları çerçevesinde yöneticiyle iletişime geçilerek sorunun çözülmesi talep edilebilir.
  • Şikayetçiler, mahkemeye başvurarak gürültü yapan komşulara karşı tedbir kararı alabilirler.
Elektronik Cihazlarda Gürültü Kontrolü
Çamaşır makineleri, buzdolapları gibi elektronik cihazlar da gürültü kaynağı olabilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bu tür gürültülere en fazla 5 desibele kadar izin vermektedir. Bu seviyenin üzerindeki gürültülere de para cezası uygulanmaktadır.
 

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