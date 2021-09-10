DÜĞÜN SALONLARINDA ERKEN REZERVASYONUN AVANTAJI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında nikah ve düğün organizasyonlarında alınan bazı tedbirlerin sona ermesi ile düğün rezervasyonlarında bir patlama yaşandı.​Temmuz itibarıyla normalleşmeye geçildikten sonra düğünlere talep yoğun şekilde arttı. Sebebi, hem geçen seneden ertelenen düğünler, kınalar, nişanlar, çiftler, erteledikleri organizasyonları bu günlerde yapıyor.Aşılanmanın hızlanmasıyla düğün sektörü nefes almaya başladı. Düğün, davet salonları faaliyetleri hız kazandı sektör yeniden hareketlendi. Ertelenen düğünler vardı. Düğün yapacak olan çiftlerimiz erteledikleri düğünleri yapmaya başladı. Haziran ayının tamamını ertelenmiş düğünlerle geçti. Bekleyen düğünler de temmuz ve ağustos sonrasına kaldı.Bu nedenle; evlenmeyi yada her hangi bir etkinlik organizasyonuı düşünenlerin erken rezervasyon yapması hem süre hemde gelecek fiat zamları açısından büyük avantaj sağlamaktadır.Verilere göre, düğün ve davet salonlarında temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında yüzde 80 doluluk var. Bugün itibarıyla gelin ve damat bir mekanı ziyaret ettikten sonra minimum 3 ile 6 ay arasında düğünlerini yapıyor. Ön rezervasyon almalarını tavsiye etmemizin sebebi şu; o gün itibarıyla düğün planlamalarını yaparken hem fiyatlardan etkilenmemeleri hem de istedikleri gün ve saate ayarlama yapabilmeleri için gerçekten önem arz ediyor.