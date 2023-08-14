Araç Sahipleri Dikkat: Yeni Bir Benzin Zammı Daha Geliyor



Yakıt fiyatlarına dair haberler ülke genelinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son zam haberleri ise araç sahipleri için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 16 Temmuz tarihinde yapılan ÖTV artışının ardından benzin ve motorin fiyatlarına gerçekleşen ardı ardına zamlar, araç sahiplerinin bütçesini sarsmıştı. İşte son gelişmeler:

Özellikle temmuz ayı içerisinde yaşanan ÖTV artışıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zamlar, vatandaşların ekonomik zorluklarını artırdı. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin 34,01 TL, motorinin ise 32,36 TL olduğu 16 Temmuz gününün ardından, motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha gelmiş, benzin fiyatlarına da 25 Temmuz'da 2 TL'lik bir artış yapılmıştı.

Son günlerdeki gelişmelere göre, motorin fiyatlarına 28 Temmuz'da 1,45 TL, 1 Ağustos'ta ise 1,07 TL'lik yeni zamlar daha eklenmişti. Son olarak 11 Ağustos'ta da motorin fiyatlarına 1,80 TL'lik bir artış yaşandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu sefer de benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor. Bu zam haberi, araç sahiplerini yeni bir mali yükün beklediği konusunda endişelendirmiş durumda.

Araç sahipleri ve ekonomi uzmanları, yakıt fiyatlarındaki bu sürekli yükselişin hem bireysel hem de ticari faaliyetler üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Özellikle ulaşım ve taşımacılık sektörleri, yakıt fiyatlarındaki bu artış nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.