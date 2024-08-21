Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Maymun Çiçeği Açıklaması: Türkiye’de Vaka Yok, Tüm Önlemler Alındı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyayı endişelendiren maymun çiçeği virüsüyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Bakanlık olarak alarmdayız" diyerek, Türkiye'de henüz bir vaka tespit edilmediğini belirtti.

Bakan Memişoğlu'nun Açıklamalarından Öne Çıkanlar:

Tedbirler ve Hazırlıklar: "Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak tüm tedbirleri aldık. Şu anda ülkemizde maymun çiçeği vakası görülmedi."

Hastalık Bilgilendirmesi ve Bilim Kurulu: Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil durum ilan ettiğini belirten Bakan, "Bilim Kurulu'nu toplayarak bir rehber yayımladık. Toplumun panik yapmasına gerek yok; sağlık altyapımız güçlü ve her türlü duruma hazırız," dedi.

Salgın Riski: Bakan Memişoğlu, maymun çiçeği virüsünün temas yoluyla bulaştığını, ancak Covid-19 gibi geniş çaplı bir salgına dönüşmesinin beklenmediğini ifade etti.

Aşı ve Test Kapasitesi: Türkiye’nin aşı üretimi konusunda iddialı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Elimizde eski virüs suşları var ve yeni bir suş ortaya çıkarsa, onunla ilgili de test kiti üretebilecek kabiliyete sahibiz," diye ekledi.

Sınır Kapılarında Önlemler: Bakan, sınır kapılarında ekstra bir önlem almadıklarını, ancak personelin daha dikkatli olması için bilgilendirme yaptıklarını belirtti.