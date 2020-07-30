MERSİN - Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran göreve başladı.

Kaymakamlık internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaymakam Başaran'ın göreve başladığı belirtildi.

Başaran, görüşlerine yer verilen açıklamada, vatandaş odaklı kamu hizmet anlayışının bir gereği olarak vatandaşlara en kaliteli hizmeti vermenin çabası içinde olacaklarını belirterek, bu hizmet döneminde tüm kamu çalışanlarından açıklık, şeffaflık, hesap verebilir ve özverili çalışma beklediğini kaydetti.

Başaran, şunları belirtti:

"Daha iyi, daha güzel ve daha müreffeh b ir Anamur için birlikte çalışacağız. Anamur’un aydınlık geleceğini beraber imar ve inşa edeceğiz. Onun için güvenlik birimlerinden, yerel yönetim birimlerine, sağlık birimlerinden, eğitim birimlerine, tarım ve orman birimlerinden, mali ve iktisadi birimleri, din hizmetlerinden, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlaşma birimlerine, nüfus hizmetlerinden, tapu kadastro birimlerine kadar kamu hizmeti sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerini ihtiyacımız olduğu gibi siyasi parti teşkilatlarımızın, sivil toplum örgütlerinin, basın mensuplarının, özel sektör kuruluşlarının ve 'Anamurluyum' diyen, Anamur’un geleceği için hayali olan tüm vatandaşlarımızın desteğini ve katkılarına da ihtiyacımız vardır.”