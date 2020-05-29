GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü

Güncel rakamlara göre Türkiye'de yaklaşık 46 bin kişiyi etkileyen bir merkezi sinir sistemi hastalığı olan "Multipl Skleroz" (MS) hakkında farkındalığı artırmak, hastalık ile ilgili gerçek dışı algıları düzeltmek, MS’li kişiler ve aileleri ile dayanışma i

Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü
Ekonomi
5 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl 30 Mayıs olarak belirlenen Dünya MS Günü’nde Sanofi Türkiye, "Umudun Sesi" projesi ile farkındalık çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamada, güncel rakamlara göre Türkiye'de yaklaşık 46 bin kişiyi etkileyen bir merkezi sinir sistemi hastalığı olan "Multipl Skleroz" (MS) hakkında farkındalığı artırmak, hastalık ile ilgili gerçek dışı algıları düzeltmek, MS’li kişiler ve aileleri ile dayanışma içinde olmak amacıyla, bu yıl "Umudun Sesi" projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Sanofi’nin nadir hastalıklar, MS, immünoloji ve onkoloji hematoloji gibi özel tedavi alanlarına odaklanan iş birimi Sanofi Genzyme tarafından hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Umudun Sesi" projesiyle Sanofi'nin, MS hastalarının mücadelelerinden ve cesaretlerinden ilham alarak MS’e umut dolu bir pencereden baktığı ifade edildi.

Açıklamada, MS hastalığı konusunda hastalar, hasta yakınları, hemşireler, hekimler ve tüm toplum düzeyinde farkındalık ve bilgi düzeyinin artmasının önemine inanarak hareket ettiği kaydedilen Sanofi Genzyme'nin, bu proje ile toplumun her kesiminden insanları sosyal medya platformlarında, MS ile mücadele eden hastalara da destek olmak amacı ile kendilerine umut veren şarkıları #umudunsesi etiketi ile paylaşmaya davet ettiğini bildirdi.

- Multipl Skleroz - MS Nedir?

Multipl Skleroz'un genç erişkinlerde görülen, genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyreden, merkezi sinir sistemini (beyin ve omurilik) tutan bir hastalık olduğuna dikkati çekilen açıklamada, genel kabule göre bağışıklık sistemini etkileyerek sinir hücrelerinde ve miyelin denen sinir hücresi kılıfında hasar oluşturan bir mekanizmaya sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyin ve omuriliği etkilediği için çok çeşitli nörolojik belirtilere yol açabilen MS’e bağlı yakınmalar “MS atağı”denilen durumlarda ortaya çıkıp daha sonra iyileşebileceği gibi, bir kısmı uzun dönemde kalıcı olabiliyor.3 Merkezi sinir sistemi hastalığı olan, beyin ve omuriliğin birçok alanını etkileyen MS, görme bulanıklığı, çift görme, görüntünün kayması gibi görme bozuklukları, kol ve bacaklarda güçsüzlük, yürümede dengesizlik, bir veya iki elde titreme, uyuşma, idrar yapamama ya da kaçırma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Genellikle 20-40 yaş arasında başlayan ve kadınlarda 2-3 kat daha sık görülen MS, genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyrediyor.
Sanofi Genzyme’ın “Umudun Sesi” projesi; MS hastalığının bulaşıcı bir hastalık olması, tamamen genetik geçişli algılanması gibi toplumda mevcut gerçek dışı algılar konusunda da önemli bir farkındalık sağlıyor; MS’li birey ve nöroloji uzmanı arasında sıkı bir iş birliği gerektiren hastalıkta sosyal, ailesel ve toplumsal desteğin önemine vurgu yapılıyor."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cuma
Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!
Bubble Kids Cafe açılıyor!
Böcüzade çay bahçesi açılıyor!
İLK CUMA HEYECANI CAMİLER AÇILIYOR
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Isparta'da sosyal mesafe uyarı levhaları ve maskeler via iş güvenlik'te
Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''
Isparta'daki Camiler Cuma Namazına hazır hale getirildi
ISPARTALI İKİ KARATECİMİZ YARI FİNALDE
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!
Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı
Isparta'da da çocuklar parklarda oynadı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu!
Rektör Çarıkçı’nın “27 Mayıs” Mesajı
Seyahat kısıtlaması için tarih belli oldu
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı
Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandıIsparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı26 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı26 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...23 Mayıs 2020
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!28 Mayıs 2020
Seyahat kısıtlaması için tarih belli olduSeyahat kısıtlaması için tarih belli oldu27 Mayıs 2020
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdüIsparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü23 Mayıs 2020
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDIISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI27 Mayıs 2020
Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıIsparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı24 Mayıs 2020
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı MesajıIsparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı23 Mayıs 2020
"İmmün plazma"yla Kovid-19'u yenen kişi bağışçı olmak istiyor"İmmün plazma"yla Kovid-19'u yenen kişi bağışçı olmak istiyor22 Mayıs 2020
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladıBakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı27 Mayıs 2020
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürprizBaşkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz27 Mayıs 2020
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadıIsparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı26 Mayıs 2020
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıSon dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması29 Mayıs 2020
DÜNYA SU GÜNÜ YARIŞMA BİRİNCİSİ BÖLGEMİZDEN...DÜNYA SU GÜNÜ YARIŞMA BİRİNCİSİ BÖLGEMİZDEN...22 Mayıs 2020
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!28 Mayıs 2020
Isparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaretIsparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaret25 Mayıs 2020
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyorTürkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyor26 Mayıs 2020
YALVAÇ KIRKBAŞ KÖYÜ ve ÇEVRESİNİN ADETA KADERİ DEĞİŞTİ YALVAÇ KIRKBAŞ KÖYÜ ve ÇEVRESİNİN ADETA KADERİ DEĞİŞTİ23 Mayıs 2020