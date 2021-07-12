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Yabancıya Konut Satışında Haziran Ayı Rekoru

Yabancıya Konut Satışında Haziran Ayı Rekoru
ANTALYA
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Yabancıya Konut Satışında Haziran Ayı Rekoru
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) tarafından açıklanan Haziran Ayı Konut Satış istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:
“Açıklanan veriler bize Haziran ayında ülke genelinde konut satışının geçen yılın aynı ayına göre %29,1 azalarak 134 bin 731 olduğunu söylüyor. Bir önceki aya göre ise %128 artış gerçekleştiğini görüyoruz
Antalya’da ise konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre %24 azalış, bir önceki aya göre ise %155 artış göstererek 5773 olmuştur.

Vatandaş, kredi ile konut alma fikrinden uzaklaşıyor
Pandemi sürecindeki açılmaların konut satışına olumlu yönde etki yaptığını ve konut satışının bir önceki yıla göre düşüş kaydetse de da önceki yıllardaki Haziran ortalamasına döndüğünü söyleyebiliyoruz.
Faiz oranlarındaki yüksek düzeyin ve pandemi kaynaklı belirsizliğin etkisi ile ipotekli konut satışında ise keskin bir azalış görüyoruz. Haziran ayında gerçekleştirilen ipotekli satışların toplam içerisindeki payı geçen yıla göre ülke genelinde %53’den %21’e, Antalya’da ise %45’den %17’ye düşmüştür. Bu veriler bize yüksek faiz oranlarının etkisi ile vatandaşın krediyle konut alma fikrinden uzaklaştığını söylüyor.

Yabancıya Konut Satışında hem Türkiye’de hem Antalya’da Haziran ayı rekoru
Haziran ayında yabancıya konut satışında ise müthiş bir yükseliş kaydedilmiştir. Türkiye genelinde yabancıya 4748, Antalya’da ise 906 konut satışı gerçekleştirilerek hem ülke hem de il bazında Haziran ayı rekoru kırılmıştır. Bugüne kadar Haziran ayında kaydedilen en yüksek değerler; 2019 yılında ülke genelinde 2689, Antalya’da ise 668 olmuştu.
Haziran ayı için Türkiye genelinde yabancıya konut satışına ülke uyruklarına göre baktığımızda ilk sırayı 774 ile Irak’ın aldığını bunu 683 ile İran, 300 ile Rusya, 250 ile Afganistan, 192 ile Almanya’nın izlediğini görüyoruz.
Pandemi sonrası açılma, yabancıya konut satışında da bir canlanmayı beraberinde getirmiştir. Bu canlanmanın etkisi, yabancıya konut satışında İstanbul’un ardından ikinci sırada bulunan Antalya’da da hissedilmiştir. Açıklanan satış rakamlarının gerçekleşmesinde jeopolitik gelişmelerin ve konut yatırımı karşılığı yabancılara vatandaşlık hakkı tanınmasının yanı sıra TL deki değer kaybının etkisinin çok fazla olduğunu söyleyebiliyoruz.
Türkiye’nin doğal cazibesini ulusal para birimimize güven ve değer kazandıracak doğru adımlarla desteklediğimizde, doğru şehircilikle ve marka projelerle dünyaya açıldığımızda ülke olarak yabancıların konut yatırımlarından çok daha fazla pay alacağımız ve döviz girdisi elde edeceğimiz açıktır. Bununla birlikte konut yatırımlarında gerçekleşen yabancı ilgisinin önümüzdeki süreçte istihdam ve katma değer yaratan yatırımlarla da devam etmesini diliyoruz.”
 
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