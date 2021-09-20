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ANTALYA OSB TEKNİK KOLEJİ’NDE ÜSTÜN DÖKMEN SEMİNERİ

ANTALYA OSB TEKNİK KOLEJİ’NDE ÜSTÜN DÖKMEN SEMİNERİ
ANTALYA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 
-ANTALYA OSB TEKNİK KOLEJİ’NDE ÜSTÜN DÖKMEN SEMİNERİ
-ANTALYA OSB TEKNİK KOLEJİ VELİLERİNE İLETİŞİM SEMİNERİ
-ANTALYA OSB TEKNİK KOLEJİ’NDE VELİLERE DE EĞİTİM VERİLECEK
 
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Teknik Koleji velileri ile akademisyen, psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen’i bir araya getirdi.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (Antalya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Teknik Koleji’nin yeni öğretim yılı açılış töreninde öğrenci velilerine verdiği sözü yerine getirdi. ‘Burada sadece öğrenciler eğitim görmeyecek, veliler ve öğretmenler için de eğitimler düzenlenecek’ diyerek veliler için de eğitim programları düzenleyeceklerinin sözünü veren Başkan Bahar, açılıştan bir hafta sonra öğretmen ve veliler ile akademisyen, psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen’i bir araya getirdi.
KALİTELİ İLETİŞİMİN YOLLARI
Antalya OSB Teknik Koleji Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen seminere Başkan Ali Bahar’ın yanı sıra, Antalya OSB Eğitim Komisyonu Üyeleri, Bölge Müdürü İlhan Metin, sanayiciler, Kolej yönetimi ve öğretmenleri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı. ‘Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim’ konulu seminer kapsamında öğrenci velilerine ve öğretmenlere iletişimde kalitenin ve sürdürülebilirliğin artırılmasının yolları hakkında bilgiler veren Dökmen, velilere seminere gösterdikleri yoğun ilgi, katkı ve katılımları için teşekkür etti.
BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Seminerin açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Bahar, eğitim dönemi boyunca özellikle velilere yönelik çok sayıda etkinlik ve organizasyon düzenlemeyi planladıklarını belirterek, velilerden kolej yönetimi ile iş birliği içinde olmalarını ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlamalarını istedi. Düzenleyecekleri etkinliklerin ve veli buluşmalarının öğrencilerin eğitim hayatı ve gelişimlerindeki önemine dikkat çeken Bahar, “Evlatlarımızın eğitimi ve geleceği açısından sizlerle kolej yönetimi arasında tesis edilecek iletişim ve iş birliğinin güçlü olması, büyük önem arz etmektedir. Sizler için düzenleyeceğimiz etkinliklere, anketlerimize ve veli toplantılarımıza katılım sağlamanızı, öğretmenlerimiz ve Kolej yönetimi ile kaliteli bir iletişim içinde olmanızı özellikle rica ediyorum. Bizler her zaman daha iyinin peşindeyiz. Konu gençlerimiz olunca mükemmeli, en iyiyi onlara sunmak istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi içinde sizlerle sürekli iletişim halinde olmalı, büyük bir aile gibi hareket etmeliyiz” dedi.
EĞİTİM, OLMAZSA OLMAZIMIZDIR
Dört yıllık eğitim süresi boyunca öğrencilerin alanında uzman bireyler olması için tüm imkanların seferber edileceğini aktaran Bahar, “Eğitim, Antalya OSB’nin olmazsa olmazıdır. 2015 yılı itibari ile başladığımız ve pandemi döneminde dahi aralıksız ve tam hedef yakalama oranı ile gerçekleştirdiğimiz eğitim hizmetlerimiz; canlı bir metabolizma olarak gördüğümüz kurumsal yapımız içerisinde, eğitimi kılcal damar olarak değil, atar damar olarak yapılandırdığımızın göstergesi olmuştur” ifadelerini kullandı.
 
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