Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi öğretmenleri, Side’deki Girit Kahvesi önünde, “Yaşayan Sanat” projesini turistlerle paylaştı. Projede canlı model ve objeler resme dönüştürülerek bir tuval gibi boyandı.Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi öğretmenlerinden resim öğretmeni Nurcan Şimşek’in hazırladığı ‘Yaşayan Sanat’ temalı proje Side Girit Kahvesi önünde vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. Proje, Çocuk Kültür Merkezi’nden drama öğretmeni Özge Acır’ın canlı model performansı ile gerçekleşti. Öğretmen Nurcan Şimşek, kendilerini izleyen sanatseverlerin önünde canlı modeli akrilik boya ile boyadı. Boyama işlemi, eğlenceli görüntülere sahne oldu.İnsanlar ve objeler aynı tuvaldeProje kapsamında, günbatımı manzarası önünde canlı model ve objeler resme dönüştürülerek, katılımcılar keyifli fotoğraf karelerinde buluşturuldu. Projenin amacı hakkında bilgi veren resim öğretmeni Nurcan Şimşek, “Biz bu proje ile insanlar ve objeleri tuval olarak kullanarak resme dönüştürüp, fotoğraf karelerinde resme dahil ederek yaşayan sanata ulaşmayı hedefledik” dedi.Etkinliği “Haydi Kızlar Kampa” projesiyle gelerek Manavgat’ta tatil yapan kız öğrenciler de katılarak keyifle izledi. Side’deki çalışmayı izleyen turistler ve vatandaşlar, canlı model ile fotoğraf karesinin içindeymiş gibi birbirinden eğlenceli fotoğraflar da çektirdi.İHA