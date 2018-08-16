- Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri turist taşıyan minibüs ve otobüslere yönelik denetim yaptı.TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu yetkilileri ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla turizme zarar veren faaliyetlerin önlenmesi için denetimlerini arttırdı. Turist taşıyan minibüs ve otobüslere yönelik yapılan denetimlere 6 polis memuru ile 3 TÜRSAB görevlisi katılırken, ilçede genelinde 25 tur minibüsü kontrol edildi. Evrak eksiği ve ehliyetsiz taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 2 minibüs ise trafikten men edildi.TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu üyesi Kerim Yılmaz, denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği belirti. Yılmaz,” TÜRSAB olarak Alanya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin can güvenliği için bu tarz denetimleri sıklaştıracağız” dedi.İHA