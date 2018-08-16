- Antalya'nın Akseki İlçesi’nde bulunan Tarihi Kervan Göç Yolu’nda restorasyon çalışmaları başlayacak.Akseki’nin Sarıhacılar Mahallesi ile Bucakalan ve Belenalan Mahalleleri arasında bulunan 6 bin 500 metrelik antik yolda restorasyon çalışmaları başlıyor. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, BAKA 2018 mali destek programları teklif çağrısı kapsamında sundukları "Tarihi Kervan Göç Yolu Restorasyonu ve Alternatif Turizme Kazandırılması-Belenalan, Bucakalan ve Hüsamettin Mahallesi Güzergahı" projesinin destek almaya hak kazandığını ve BAKA ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.Nasır, proje kapsamında Belenalan-Bucakalan ve Hüsamettin Mahalleleri arasındaki tarihi kervan göç yolunun onarılarak alternatif turizme kazandırılmasını amaçladıklarını ifade etti.Proje maliyetinin 694 bin 367 lira olduğunu ve BAKA tarafından 518 bin 525 lirasının hibe edileceğini aktaran Nasır, "Sarıhacılar Mahallesi'nden başlayarak Belenalan, Bucakalan Mahalleleri arasında kalan antik yol üzerinde bitki temizliği yapılacak. Bitki temizliğinden sonra antik yolun bazı bölümlerinde bozulmalar var. Bu bozulmalarsa tarihine uygun şekilde restore edilecek. Belenalan Mahallesi'nde kafe ve yöresel ürünlerin sergileneceği pazar yeri, antik yol üzerinde oturma alanları yapılacak" diye konuştu.Kaymakam Nasır, Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki kültürel mirası yeniden canlandırmayı amaçladıklarını dile getirerek, projenin tamamlanmasıyla tarihi yolda yılda 70 bin kişinin yürüyüş yapmasını beklediklerini kaydetti.İHA