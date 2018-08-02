Yangın korkusu nöbet tutturuyor

Yangın korkusu nöbet tutturuyor
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Isparta Düğün Salonları
  - Yangın korkusu nöbet tutturuyor 
  - Sit alanı içinde kaldığı için yıkılamayan metruk binalarda arka arkaya çıkan yangınlar mahalleliyi uyutmuyor 
  - 15 gün arayla aynı mahallede çıkan 2 yangın sonrası mahalle sakinleri su dolu kovaları eksik etmiyor, hortumları hazır bekletiyor 
  - Adeta yangın nöbeti tutan mahalle sakinleri metruk binaların yıkılmasını istiyor 
   
- Antalya'nın Haşim İşcan Mahallesi’nde bulunan metruk binalarda üst üste iki defa çıkan yangın, mahalleliyi ellerinde hortumla nöbet tutmaya zorladı. Sokakların dar olması sebebiyle itfaiyenin girmekte zorlandığı mahallede her an yangın çıkabilir düşüncesiyle psikolojileri alt üst olan mahalle sakinleri, sit alanı içinde olduğu için yıkılamayan metruk binaların yıkılabilmesi için yardım bekliyor.  
  Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi Haşim İşcan Mahallesi’ndeki ahşap metruk binada Temmuz ayında 2 hafta arayla üst üste yangın çıktı. Metruk binada başlayan yangınların ilkinde, 1306 Sokak'taki 3 ev zarar gördü. O sırada evinde bulunan yaşlı bir kadın son anda kurtarıldı. 30 Temmuz tarihinde de 1303 Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Bitişiğindeki evleri tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun gayreti sonucu diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. 
  Çıkan 2 yangın sonrasında ise mahalle sakinleri tedirginlik yaşamaya başladı. Sokakların dar oluşundan dolayı itfaiyenin herhangi bir gecikme ihtimaline karşın kişisel tedbir almaya başlayan mahalle sakinleri suyla doldurdukları kovaları yanlarında hazır bulunduruyor. Metruk binaların kasıtlı olarak kişi ya da kişilerce yakıldığını da iddia eden mahalleliler, sit alanı içerisinde yer alan tarihi binaların yıkılması için yetkililerden yardım talep ediyor. 
 
  "15 gündür uyku yok" 
  Yangının çıktığı metruk binanın bitişiğindeki binada kızı ve torunuyla oturan 72 yaşındaki Naciye Kaya, 15 gündür geceleri doğru düzgün uyuyamadıklarını belirterek, ilk çıkan yangında canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Her an tedirginlikle yaşadıklarını ifade eden Kaya, "15 gündür uyku yok. Geçtiğimiz Pazar günü yine aynı saatte bu evde yangın çıktı. Kapıyı açmamla beraber, duman evi sardı. Torunumla kızımla zor kurtulduk. Hemen kapıyı açtım, 5 dakika daha geç kalsak olmazdı" dedi. 
  Dumanları fark edip, evden kaçarken merdivenlerden düştüğünü dile getiren Kaya, elinde ve bacaklarından yaralandığını ifade ederek, "Gece gündüz hortumla nöbet tutuyoruz. Psikolojimiz bozuldu en sonunda yanan binaya kendimi zincirleyeceğim" diye konuştu. 
 
  "Bu yangın Atina’yı da geçecek" 
  İki yangında canlarını zor kurtardıklarını kaydeden Ayfer Kaya da, mahalle sakinleri olarak sırayla yangın nöbeti tuttuklarını ifade ederek, "İlk 5 dakika içinde çıktık. Bu yangında da şans eseri kurtulduk. Evimiz dubleks. Annem ise hasta bir kadın. Yangının çıktığı gün korkuyla evden çıkmaya çalışırken düştü. Biz günlerdir uyuyamıyoruz. Gece gündüz nöbetteyiz. Bu yangın Atina yangınını da geçecek" şeklinde konuştu. 
 
  "Üçüncü yangından canlı çıkamayacağım" 
  Mahallede büyük bir rant kavgası olduğunu ileri süren Kaya, metruk binaların kasıtlı olarak yakıldığını iddia etti. Kaya, "Belki bize de yangın anında yardım ediyorlar. Hiç belli olmaz. Talebimiz bu metruk binaların yıkılması. Can güvenliğimiz yok. Ben bu mahallede bulunan metruk binaların yıkılmasını istiyorum. Bitişiğimizde boş arsa var. Orada bulunan otlar her yangında sürekli yanıyor. O bölgenin de otlardan ve yıkıntıların temizlenmesini istiyorum. Eğer bu mahallede bir daha yangın olursa, Haşim İşcan komple yanar. Buradaki binalar bitişik. Ufak bir kıvılcımla, biz burada belki canımızı bile kurtaramayız. Belki üçüncü yangında canlı çıkamayacağım. Gece mi olacak, gündüz mü olacak belli değil" dedi. 
 
  "Yıkılmasını istiyoruz" 
  Vatandaşların tedirgin bir şekilde nöbet tuttuğunu belirten Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise, konuyla ilgili gerekli girişimlere başladıklarını ancak henüz net bir sonuç alınamadığını söyledi. Mahallelinin son derece tedirgin olduğuna vurgu yapan Ay, "Vatandaşlarımız yeniden yangın çıkmasından korkuyor. Biz de her ihtimale karşı mahallede sürekli geziyoruz. Sağ olsunlar bazı vatandaşlarımız gece de nöbet bekliyor. İnsanların korkusunu anlayabiliyorum. Korunması bitmiş evlerin yıkılmasını ya da yerine daha güzel yerler yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. 
 
  Emniyet müdürlüğü çalışmaları 
  Diğer taraftan Antalya Emniyet Müdürlüğünce suçluların yaşam alanını daraltmak, ıslah etmek, diğer kurumları harekete geçirmek, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak amacıyla, metruk bina, hurda araç gibi yerlerin ıslah edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde yapımı durdurulan bir site inşaatının giriş ve çıkışını, ilgili kurum ve şirketlerle görüşerek tel örgüyle kapattı. 
 
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İHA
                                         
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