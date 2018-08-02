- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AKEV Üniversitesi heyetini konuk etti.Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selahattin Çiçek, mütevelli heyet üyeleri ve rektör Prof. Dr. Mehmet Ufuk Tutan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette üniversite hakkında bilgi veren Çiçek, 42 öğretim üyesi ve 200 öğrencisiyle eğitim hayatına başlayan AKEV Üniversitesi’nin bu yıl 400 yeni kayıt kabul edeceklerini aktardı. AKEV Üniversitesi’nin yurdunu, ulusunu, insanı, doğayı, çalışmayı seven, laik-demokratik Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kişiler yetiştirmek şeklinde ifadesini bulan bir misyona sahip olduğunun altını çizen Çiçek, üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’yla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyledi.Başkan Uysal ise AKEV Üniversitesi’nin Antalya’nın ortak bir eseri olduğunu belirterek, AKEV Üniversitesi’nin kentle bütünleşmesi için mümkün olan desteği Muratpaşa Belediyesi olarak vereceklerini aktardı. Başkan Uysal, “Yönetim planı üzerine çalıştığımız, inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, kreş, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’yle bir kampüs niteliğine sahip Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezi önemli bir buluşma noktası olacağına inanıyorum” diye konuştu.İHA