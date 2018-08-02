- Türkiye’de bir ilke imza atarak Muhtarlar Bilgi Merkezi (MUBİM) sistemini kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi muhtarların bir dediğini iki etmiyor. Muhtarlar tarafından MUBİM’e SMS, e-posta, faks ve dilekçe yoluyla ya da şahsen başvurarak iletilen talepler işleme alınarak, ilgili birimlerle irtibata geçilmek suretiyle çözüme kavuşturuluyor.Muhtarlara “mesai arkadaşlarım” diye seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla 2014 yılında kurulan Muhtarlar Bilgi Merkezi (MUBİM) sistemi başarı dolu çalışmalarıyla 4 yılı geride bıraktı. Kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde dağları aşarak hizmeti vatandaşın ayağına götüren Antalya Büyükşehir Belediyesi MUBİM sistemi aracılığı ile de hizmeti muhtarların ayağına götürdü. Bu sistem ile muhtarların taleplerini bildirmek üzere belediyeye gelmelerine gerek kalmadı.SMS, e-posta, faks ve dilekçe yoluyla MUBİM sistemine ulaşan Antalya genelindeki 911 muhtar, ihtiyaç ve taleplerini iletiyor. Muhtarlardan MUBİM’e gelen talepler arasında tadilat, bakım, onarım ile ilgili işler ilk sırada yer alırken, bunu malzeme ihtiyacı, otobüs durak talebi, tarımsal sulama, altyapı, sıcak asfalt gibi talepler izliyor. 2014-2017 yılları arasında 15 bin 361 talebe yönelik çalışma başlatan MUBİM 13 bin 150 talebin iş ve işlemlerini tamamladı.MUBİM bu yılın ilk 6 ayında iş ve işlem gerektiren 2070 talebin 1235’ini ilgili Daire Başkanlıklarına sevk etti. Talepleri karşılamak üzere harekete geçen ekipler 1235 işin 532’sini tamamladı. Diğer talepler ise planlama aşamasında. MUBİM, muhtarlardan gelen talepleri sonuca ulaştırmada yüzde 90’lara varan bir başarı yakalıyor. MUBİM sistemi ile muhtarlar isteklerini sistemden takip ederek, hangi aşamada olduğunu da takip edebiliyor.Muhtarlar ile her buluşmasında “Biz birlikte bir ekibiz. Antalya’da çok büyük bir aileyiz” diyen Başkan Menderes Türel, MUBİM’in Antalya’da sağladığı başarı ve memnuniyet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyeleri’nde daire başkanlığı ile sistemin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması yönünde adım atıldığını hatırlattı. Muhtarlardan gelen istek ve önerilere büyük önem verdiğini söyleyen Başkan Türel, “Muhtarlarımızla Antalya’nın sorunlarına çözüm üretme konusunda büyük başarılara imza attık. MUBİM Antalya'yı muhtarlarla yönetmemize aracılık etti” dedi.İHA