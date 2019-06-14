"Vatandaşın rızası olmayan hiçbir dönüşüme başlamayacağız"

"Vatandaşın rızası olmayan hiçbir dönüşüme başlamayacağız"
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
"Vatandaşın rızası olmayan hiçbir dönüşüme başlamayacağız"
- TOKİ Başkanı Ömer Bulut:
- "Vatandaşın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüme başlamayacağız"
- "(50 bin sosyal konut projesi) Bugün itibarıyla 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlanmış durumda. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlanmış ve inşaatları başlama aşamasına gelmiş durumda"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kentsel dönüşümde sadece TOKİ olarak bugüne kadar 146 bin konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 80 binin üzerinde konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek,  "Vatandaşın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüme başlamayacağız." dedi.

TOKİ Başkanlığı İstanbul Hizmet Binasında, şirketin faaliyetleri, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nde gelinen süreç, Millet Bahçeleri, TOKİ faaliyetlerinin ekonomiye katkıları ve gelecek dönemdeki hedeflere ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Bulut, toplantıda yaptığı konuşmada, TOKİ'nin ağırlıklı konut hamlesini son 16 yılda gerçekleştirdiğini ifade ederek bugün itibarıyla 843 bin 546 konuta ve 15 bine yakın sosyal donatıya ulaşıldığını dile getirdi. 



- "Sosyal konut dışında bir konut üretimi gerçekleştirmeyeceğiz"



TOKİ'nin gelecek dönemde sosyal konuta önem vereceğini anımsatan Bulut, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bize net talimatı var. TOKİ olarak artık sosyal konut dışında bir konut üretimi gerçekleştirmeyeceğiz. Bu doğrultuda da biz adımlarımızı yıl başından itibaren başladık. Zaten 5 Mart'ta Cumhurbaşkanımınızın müjdelediği 50 bin sosyal konut bu mantık ve düşünce çerçevesinde ortaya çıkmış bir proje." ifadelerini kullandı.

Mahalle kültürüne uygun olarak yatay mimariye önem verdiklerini vurgulayan Bulut, "Bu projenin 50 bin gibi önemli bir rakamla başlatılmış olmasının bir başka sebebi de TOKİ'nin özellikle yatay mimari, mahalle kültürü, doğayla bütünleşen, insanların birbiriyle kaynaşabildiği mahalle arkadaşlığı yapabildiği, komşusuna sahip çıkabildiği projeler üretmek maksadıyla yola çıktık. Bunun için bunu 3 bin, 5 bin konutla yapmak yerine ihtiyacı da göz önünde bulundurarak 50 bin gibi ciddi bir rakamla yola çıktık ve sonuçlarını da almaya başladık." şeklinde konuştu. 

Bulut, gelecek süreçte, 2023'e kadar sosyal konutta 250 bin konut hedefinde ve bundan sonraki tüm süreçte bütün projelerin bu konseptle devam edeceğini dile getirdi.  



- "İstanbul'da yeni sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesini istiyoruz"



50 bin sosyal konutluk projenin kuralarını 19 Nisan itibarıyla tamamladıklarını ve kura çekimlerinin 19 Ağustos'a kadar tamamlanacağını aktaran Bulut, "Bugün itibarıyla 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlanmış durumda. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlanmış ve inşaatları başlama aşamasına geldi. 8 projede yani bin 686 konut projesi de ihale sürecinde. Dolayısıyla 15 binin üzerinde bir konutun kurasını çekmiş oluyoruz, 12 bin üzerinde konutun da ihale sürecini başlatmış ya da inşa aşamasına getirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte de ki zaten en çok başvurunun alındığı il İstanbul zaten. İstanbul'un kurası da 26 Haziran'da başlıyor ve temmuzun ilk haftasında tamamlanacak." dedi.

İstanbul'da yeni sosyal konut projelerinin hayata geçirilebileceğine işaret eden Bulut, "İstanbul'da sosyal konut ihtiyacının çok yüksek olduğu aşikar. Biz bu doğrultuda sadece İstanbul değil ama diğer illerde de aynı doğrultuda hareket edeceğiz ancak İstanbul özelinde de başvuru sayısının çok fazla olması nedeniyle öncelikli olarak bu 6 bin 300 kişilik kurayı çekeceğiz. Ama önümüzdeki süreçte İstanbul'da yeni sosyal konut projelerinin de bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz." diye konuştu. 



- Kentsel dönüşüm süreci 



Bulut, kentsel dönüşüm sürecine de değindi. 

Kentsel dönüşümde sadece TOKİ olarak bugüne kadar 146 bin konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 80 binin üzerinde konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın her yıl 300 bin kentsel dönüşüm konutunu bakanlık marifetiyle söz konusu bunun da 30 ila 40 bininin TOKi tarafından yapılması isteniyor. Bu doğrultuda bakanlık kentsel dönüşüm strateji planı hazırladı, tüm Türkiye'de valiliklere gönderdi. Buradan bir proje çalışmasıyla  ilgili zaten önümüzdeki süreçte bir açıklama yapılacak. Bu çalışmaya uygun olarak biz de çalışmalarımızı tamamladık. Bu plana uygun 2019 yılı için 32 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi hedefledik. Bu projeleri de yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. İstanbul'da da 2019 yılı için ilk etapta yaklaşık 14 bin konut projemiz söz konusu. Bunun da 2 binini ihale etmiş bulunuyoruz. Yaklaşık bin 700 konutun da projelerini tamamlayıp ihale aşamasına getirmek üzereyiz." 

Vatandaşın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüme başlamayacaklarını dile getiren Bulut, “Sahaya çıktığımızda vatandaş bunu görüyor. bakanımızla beraber Tozkoparan bölgesindeydik. Orada uzunca bir süredir gündemde olan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen kentsel dönüşüm süreci vardı. Vatandaşımız burada köhnemiş eski yapılarda 38 metrekare alanlarda yaşıyorlar. Vatandaşlarımıza 45 metrekare yerler teklif edilmiş. Bakanımız bunun bizim kültürümüze uygun olmadığını söyleyerek en az 75 metrekare 2+1 konutlar olması gerektiğini söyledi. Vatandaşlarımız bunu büyük bir sevinçle karşıladılar. İstanbul ve Türkiye genelinde yapmaya çalıştığımız kentsel dönüşüm vatandaşın rızasıyla ve memnun olacağı projeleri hayata geçirmektir." dedi. 

Kağıthane bölgesinde bir toprak kayması sonrası kentsel dönüşüm projesinin hazırlandığı kaydeden Bulut, "Kağıthane bölgemizde 685 konutun projesini hazırladık. Önümüzdeki süreçte vatandaşımızın rızasını alarak yerinde dönüşümü esas alarak buradaki dönüşüm projesini hayata geçireceğiz.” diye konuştu. 



- "Yıl sonuna kadar inşaat sektörü vasıtasıyla piyasaya 16 milyar liralık bir kaynak aktaracağız"


Bulut, Millet Bahçeleri konusunda da açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde 65 millet bahçesi projesi olduğuna dikkati çeken Bulut. "Bu 65 millet bahçesi projesinin 13'nün inşaatı devam ediyor. Bir tanesi ihale değerlendirme aşamasında. 49 millet bahçesinin de projelendirmeleri tamamlanmak üzere. Cumhurbaşkanımızın her ile bir millet bahçesi projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde 7 millet bahçesini tamamlamış olacağız. Millet bahçeleri bakımından İstanbul'a öncelik verdik. İstanbul'da şu an 13 millet bahçesi sadece TOKİ gündeminde." yorumunu yaptı.

Millet bahçelerinde vatandaşların rahatça gezip dinlenebileceği ortamların mevcut olacağını anımsatan Bulut şunlara vurgu yaptı:  

"Kayaşehir 1, 2, 3 ve 4. Etap, Başakşehir kuzey yakası millet bahçesi, Esenyurt, Hoşdere, Küçükçekmece Halkalı, Pendik, Kartal, Esenler, Beşiktaş, Kadıköy, Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu Beştelsiz millet bahçeleri gündemimizde. Toplamda 12 milyon metrekare bir millet bahçesi söz konusu. 2 milyon metrekare millet bahçesinin ihaleleri tamamlandı. 12 milyon metrekare millet bahçesi inşaatımızı tamamlandığında önemli bir miktar yeşil alan vatandaşımızın kullanımına açılacak.

Vatandaşımızın rahatça gezip dinlenebileceği ortamlar mevcut olacak. Millet Kıraathanelerini gidip gördüyseniz vatandaşların gençlerin vakitlerini anlamlı bir şekilde geçirebildikleri mekanlar haline geldi. Kayabaşı, Üsküdar kıraathanelerini gidip görmenizi isterim. Çok güzel bir çalışma ortamı oluşturduk. Millet bahçeleri içerisinde bisiklet yolları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları gibi değişik konseptler olacak."

Yıl başından sonraki uygulamaları neticesinde 50 bin konut projesi, millet bahçeleri ve diğer projeler için yılın ilk 5 ayında 5 milyar liralık bir ödeme yaptıklarını ve istihdama katkı sağladıklarını belirten Bulut, "Yıl sonuna kadar inşaat sektörü vasıtasıyla piyasaya 16 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. 16 milyarlık kaynak istihdam açısından da önemli. Bizim uygulamalarımız inşaat sektörü vasıtasıyla 250 alt sektöre hitap ediyor. Projelerimiz ile önümüzdeki inşaat sezonunda işsizliğin azalması noktasında çok önemli katkıda bulunacak. 100-120 bin civarında bir direkt istihdam söz konusu olacak. Dolaylı istihdam ile işsizlik oranının ciddi anlamda azalacağına inanıyorum." dedi.



- "Millet bahçelerinin toplanma merkezi olarak kullanılmasını görüşüyoruz"  



Konuşmasınına ardından soruları yanıtlayan Bulut, İstanbul kuralarına 318 bin civarı bir başvuru olduğunu ifade ederek,  konutların en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Bulut, Atatürk Havalimanı alanı için Millet Bahçesi projesinin hazırlandığını ve bunu ilerleyen süreçlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanı ile kriz anlarında millet bahçelerinin toplanma merkezi olarak kullanılması konusunda görüştüklerini aktaran Bulut, Beşiktaş ve Esenler'de bulunan kışlaların Millet Bahçesi olarak tasarlandığını sözlerine ekledi.

​İSTANBUL (AA) - 
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