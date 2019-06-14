"2028 vizyon hedefimiz 11 milyar dolar"

"2028 vizyon hedefimiz 11 milyar dolar"
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
"2028 vizyon hedefimiz 11 milyar dolar"
- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil:
- "2028 vizyonumuzda hedefimiz 11 milyar dolar"
- "Milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasındaki bir uçak bu. F-22 havaya saldırı uçağı, F-35'de havadan karaya saldırı uçağı. İkisi bir anlam ifade ediyor. 2025'te ilk uçuşunu yapıyor. 2028'de teslimatını yapıyoruz en büyük projemiz bu"
- TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert:
- "TEB Arval yılda 29'dan fazla ülkede 1 milyon araç kiralıyor"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "2028 vizyonumuzda hedefimiz 11 milyar dolar." dedi.
Ekonomist Dergisi'nin bu yıl 28. kez düzenlediği "Yılın İş İnsanları" etkinliğinin Co-Sponsorları QNB Finansbank, TEB Arval BNP Paribas Ortaklığı, Halavet ve Petrol Ofisi oldu.
Etkinlikte konuşan Kotil, TUSAŞ olarak savunma sektöründe dünyada ilk 50'ye girdiklerini belirterek, "Bu rakamlar iyi rakamlar değil, bizim girmemiz gereken rakamlar ilk 10'lar. 2028 vizyonumuzda hedefimiz 11 milyar dolar." diye konuştu.
 Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şirketimiz iki parçadan oluşuyor. Birincisi Boeing ve Airbus gibi şirketlere biz alt sistemler üretiyoruz. Yarım milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Rakam olarak 2 milyar dolara taşıyoruz. Şirketin ikinci kısmı kendine özgü ürünleri yapması ve en önemlisi milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasındaki bir uçak bu. F-22 havaya saldırı uçağı, F-35 de havadan karaya saldırı uçağı. İkisi bir anlam ifade ediyor. 2025'te ilk uçuşunu yapıyor. 2028'de teslimatını yapıyoruz en büyük projemiz bu.
Atak 2'nin 5 yıl içerisinde ilk uçuşunu yapıyor. 8 yıl sonra teslimatı oluyor. Bunun dışında bir çok projemiz var. Hürjet ve Hürkuşumuz var. Atak helikopteri imal ediyoruz şu anda. Skorsky lisansı ile T70 helikopteri yapıyoruz. Gökbey tümüyle yerli helikopterimizin test uçuşlarını yapıyoruz. Türksat 6 uydusu yapıyoruz. Buradan bakarsak TUSAŞ proje portföyü olarak dünyada ilk 10'dan daha yukarıda."
TUSAŞ'ın ürün portföyünün kendi büyüklüğünün çok üzerinde olduğunun kaydeden Kotil, "O yüzden yılda bin tane mühendis alıyoruz. Altyapı kuruyoruz, yeni kompozite testi yapıyoruz. Yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapıyoruz." diye konuştu.
Kotil, "Bir taraftan dünyada ilk 50'de bir şirketiz. Öbür taraftan 5-10 yıl içerisinde projeleri bitirdiğimiz zaman IP'leri ve tasarımları bitirip sahip olduğumuz zaman dünyada ilk 10'a girecek bir şirketin genel müdürüyüm. İnşallah Allah nasip eder hepsini tamamlarız." ifadelerini kullandı.
 
- "TEB Arval yılda 29'dan fazla ülkede 1 milyon araç kiralıyor"
 
TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert ise şirketlerinin yılda 29'dan fazla ülkede 1 milyondan fazla araç kiralandığını söyledi.
Chabert, "Böyle güçlü bir sistemimiz var ve iş modelimizi sürekli değişen piyasa taleplerine göre değiştiriyoruz." şeklinde konuştu. Kendi kendine iletişimli araçlar ve kendi kendine sürüş yapan araçları göreceklerini kaydeden Chabert, "Bunun yanında biz müşteri memnuniyetini çok ön planda tutuyoruz. Bu her zaman bizim önceliğimiz. Burada bulunmaktan çok mutluyuz." açıklamasında bulundu. 
 
- "Türkiye'nin ilk deterjancısıyız"
 
MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Akpınar da "Turkcell'den önce KVK'nın yatırımcısıydım hala KVK'nın yatırımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanıyım. Turkcell'den ayrıldıktan sonra hayalim olan bir rüzgar enerji şirket Dost Enerji'yi kurdum. Orayıda 3 ortak beraber kurduk." açıklamasında bulundu. Sanayici bir babanın oğlu olduğunun altını çizen Akpınar, "Biz Türkiye'nin ilk deterjancısıyız. Unilever'in Gebze tesisleri bizim kurduğumuz ve 60 yıl beraber iş ilişkisinde olduğumuz tesislerdir. Artık yolumuz ayrıldı. Böyle bir varlığımız var. Onun dışında gayrimenkul girişimlerimiz var." şeklinde konuştu.
Ekonomist dergisinin ilk sayısının yayınladığı 1991 yılından bu yana gerçekleştirilen "Ekonomide Yılın İş İnsanları" araştırması, özgün ve objektif bir sistemle gerçekleştiriliyor. O yılın performansına göre belirlenen adaylar, Türkiye'nin her bölgesinden iş insanları, bürokratlar, finans çevreleri ve girişimcilerden oluşan, 3 bin kişilik büyük jüriye bir anket formu olarak gönderiliyor.
Yılın İş İnsanları ödül töreninde Yılın İş İnsanı ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç adına Medya İlişkileri Müdürü Yeliz Öz Kara alırken, Yılın Global Türk Profesyoneli ödülünü BBVA Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç, Yılın Sivil Toplum Önderi ödülünü Eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Yılın Global Türk Girişimcisi ödülünü DO & CO Restaurants & Catering AG'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan, Yılın Kadın Girişimcisi ödülünü Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, Yılın Profesyoneli ödülünü İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Yılın Bürokratı ödülünü Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Yılın Erkek Girişimcisi ödülünü PeakGames kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Şahin aldı.

İSTANBUL (AA) - 
 
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