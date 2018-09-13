- Vali Münir Karaloğlu Döşemealtı Sanayici İşadamları Derneği’nin (DÖSİAD) geleneksel olarak düzenlediği kahvaltı buluşmasına katıldı. Vali Karaloğlu, iş insanlarıyla Antalya’da görev yaptığı süreçteki deneyimlerini paylaştı.2016’ nın haziran ayında Antalya’da Vali olarak göreve başladığını belirten Vali Karaloğlu “2016 hem Antalya için hem Türkiye için gerçekten çok zor bir yıldı. 2015’in sonunda Suriye sınırında düşen Rus uçağından sonra Avrupa ile yaşanan siyasi krizler ve ülkemizde patlayan terör saldırıları dolayısıyla hem Türkiye’nin ham Antalya’nın durumu iyi değildi” dedi.Antalya’da göreve başladığından bir ay sonra işler kötü giderken birde darbe girişiminin gerçekleşmesiyle daha da sıkıntılı bir sürece girdiklerini belirten Vali Karaloğlu “O zor günlerde bile ne milletimizle ne de Antalya’yla ilgili olarak hiçbir zaman ümitsiz olmadım. 2016’nın o çok sıkıntılı döneminde bile toplantılarda, kongrelerde bu krizin sebebinin Antalya olmadığı anlattım. Turizm kötüyse bu Antalya da hizmetin kötülüğünden, tesislerin eskiliğinden, sektördeki arkadaşların beceriksizliğinden bu hale gelmedi. Sebep Antalya değil bu yüzden kendinize güvenin biz bu krizi aşarız dedim.” diyerek o dönemde yaşanan süreci aktardı.2016 yılının sonunda “2017’de 10 milyon turisti aşarız” diye bir iddia koyduğunda kendisine başta turizmcilerin itiraz ettiğini belirten Vali Karaloğlu, Turizmcilerin dünyada hiçbir destinasyonda %50 artışın iki sene arasında olmayacağını ifade ettiklerine dikkat çekti. Kendisinin Antalya’ya ve sektöre güvendiğini bu başarıyı yakalayabileceklerini tekrar tekrar vurguladığını ifade eden Karaloğlu “Allah’ a hamd olsun. 2017 yılında 10 milyon turisti aştık. Şimdi 2018’e 14 milyon hedefi koyduk. Şu an 14 milyon turisti yakalayacağımız gözüküyor. Gelen rakamlar ortada, devam eden süreçle ilgili olarak zorlanmayacağımızı ve 14 milyon turist sayısını rahat bir şekilde aşacağımızı düşünüyorum” dedi.2017 yılının sadece turizmde sıçrama yılı olmadığını aynı başarının ihracat ve istihdamda da yakalandığına vurgu yapan Vali Karaloğlu “2017 yılında Türkiye ihracatta %10 dolaylarında artış gösterirken Antalya ihracatı %20 dolaylarında arttı.” diyerek ihracatta da Antalya’nın büyük bir sıçrama gösterdiğine dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında başlattığı milli istihdam seferberliğinde ise Antalya’nın İstanbul’un ardından Türkiye 2’ncisi olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu “Geçen yıl yeni istihdam oluşturmada bizim 150 bin yeni istihdam hedefimiz vardı. 180 bin yeni istihdamla Türkiye’de 2. olduk. İstanbul ve Antalya nüfusunu oranlarsanız aslında Türkiye 1’incisi olarak biz kendi ligimizin şampiyonu olduk.” İfadelerine yer verdi.Konuşmasını 2018 yılında 2017’den devraldıkları pozitif havanın devam ettiğine değinerek sürdüren Vali Karaloğlu “Turizmde de ihracatta da artışlar devam ediyor. 2018 de hesapta olmayan ekonomik temelli olmayan bir kriz problemiyle karşılaştık. Bu bir ekonomik kriz değil arkadaşlar. Ekonomik kriz olsaydı toplum bu kadar rahat olamazdı. 2001-2002 krizini hep beraber yaşadık. Bir yazarkasayla nelerin olduğunu hep birlikte gördük. O ekonomik krizdi. Bu değil. Bu bir politik kriz, siyasi kriz. Uluslararası darbeyle, siyasi kavgalarla yapılamayanlar ekonomik saldırıyla yapılmaya çalışılıyor. Ama biz birliğimizi beraberliğimizi, moralimizi, motivasyonumuzu korursak emin olun bunu da atlatırız. Moral bozmaya gerek yok” diyerek işadamlarını birlik beraberliğe davet etti.Bu süreçte bir miktar sıkıntılar yaşanabileceğini ancak Türkiye’nin bunu aşacak güçte olduğuna vurgu yapan Vali Karaloğlu “Türkiye’nin ekonomisi şu anda finans sektörünü aşacak güçtedir. Moralsiz olmaya, mahvolduk, gittik demeye gerek yok. Antalya önemli bir şehir Türkiye’nin hedefleri var. Türkiye’yi bu hedeflerde ileriye taşıyacak şehirler var. Antalya bu şehirlerin en önemlilerinden bir tanesi Antalya büyümeye üretmeye devam edecek. Hem turizmde büyüyecek, hem tarım sektöründe büyüyecek, hem ticaret sektöründe büyüyecek, hem de çaktırmadan sanayi sektöründe büyüyecek” dedi.Antalya’nın bir sanayi şehri olduğunu ancak Antalya’yı ağır sanayi kirletici sanayi şehri yapmayacaklarına da değinen Vali Karaloğlu “Onu yaparsak bindiğimiz dalı keseriz. Antalya’nın en büyük sektörü, en büyük gelir kaynağı turizm. Bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek. Antalya’nın sanayideki projelerini bunu görerek bunu bilerek yapması lazım. Antalya ARGE’ye dayalı yüksek teknolojili ürünler üretsin. Antalya’da mesela yazılım yapalım. Hiçbir fabrikaya, hiçbir binaya ihtiyaç duymadan Antalya’da ki 404 beş yıldızlı otelin her bir odasını ofis olarak kullanabileceğimiz şekilde Antalya’yı bir yazılım şehrine dönüştürelim. Bu işi yapan insanlar normal insanlar değil. Daha rahat yaşamak isteyen, bulundukları ortamları daha rahat kullanmak isteyen insanlar. Antalya’nın ekosistemi buna müsait. Amacımız bu şehri yüksek teknoloji üretebilen bir şehre dönüştürebilmek. Yazılım konusunda bu şehri bir yere taşımak. Bu konuda iş adamları olarak da sizden destek beklediğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullanarak iş insanlarının bu konuda ehemmiyet göstermesini istedi.İHA