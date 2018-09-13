- Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevreye rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Sineklerin üreme alanları yıl boyunca ilaçlanıyor.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ilaçlama seferberliği kapsamında karasinek, sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar Antalya ve ilçelerinde hummalı bir şekilde sürüyor. Ekipler, ilçe merkezleri ve kırsal mahalle sınırları içerisinde yer alan ahır, ağıl, kümesler, çöp konteynerleri gibi sineklerin yoğun olarak bulunduğu ve ürediği alanları düzenli olarak ilaçlıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen, sağlık bakanlığı tarafından onaylı ürünler ve yöntemlerle karasinekle mücadele ediliyor.Çevre Sağlığı ekipleri Akseki’de de 51 mahallede çalışmalarını yaz kış sürdürüyor. Sivrisineklerin larva üretmesine müsait alanlar olan varil, bidon, dere yatakları, gölet, ağzı açık su deposu gibi sulak alanlar ile karasineklerin larva üretmesine imkan tanıyan gübrelikler, rögar ve çöp alanlarının ilaçlanması, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan biyolojik ve kimyasal ilaçlarla yapılıyor.Sinekle mücadelede vatandaşların da bilinçli olması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çöplerin açığa atılmaması, poşetlerde veya kapalı bidonlarda saklanması, gübreliklerin üzerinin kapatılması, açıkta yiyecek ve mutfak atıklarının bırakılmaması, hayvan bakım yerlerinin temiz tutulması gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.İHA