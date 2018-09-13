) - Antalya’da bir süre önce boşaltılan ve depo olarak kullanılan müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Evde manevi değeri bulunan çeyizlik eşyaları yanan ev sahibi kadın, büyük üzüntü yaşadı.Yangın, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesinin Düdenbaşı Mahallesi 2309 Sokak’taki bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman ve Hatice Kaş çiftinin bir süre önce boşalttığı müstakil evde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredeki komşular hemen durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Koltuk, sandalye, beyaz eşya ve çeyizlik malzemelerin bulunduğu evde yangın kısa sürede büyüdü. Kısa sürede adrese gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Vatandaşlarda meraklı gözlerle yangını izledi.Mesaisini bitirip müstakil evine gelen ev sahibi Hatice Kaş, manevi değeri olan çeyizlik eşyalarının yanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık yarım saatte tamamen söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Daha önce de birkaç kez hırsızlık olayının yaşandığı evde polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.İHA