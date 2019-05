Uyuşturucu ticaretine 15 yıla kadar hapis istemi

- Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen tutuklu 4 zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi



Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan 4 şüpheli hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla tutuklanan şüpheliler A.E, E.T, K.K. ve V.A. için hazırlanan iddianame, Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



İddianamede şüpheliler K.K, E.T, A.E'nin uyuşturucu maddeyi V.A'dan temin ederek Saimbeyli ve Tufanbeyli'de para karşılığında sattıkları öne sürüldü.



İddianamede toplanan deliller ışığında şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Tufanbeyli ve Saimbeyli'ye götürürken yol kontrolü yaptıkları da kaydedilerek, "Müşteki beyanı, şüpheli savunması, tanık beyanları, doktor raporu, olay yeri arama ve el koyma, görgü tespit ve diğer tutanaklar da dikkate alınarak sanıklar A.E, E.T, K.K. ve V.A. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadesi kullanıldı.



Şüpheliler ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.



Zanlıların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



ADANA (AA) -