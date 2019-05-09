Erdemli ilçesinde, Sultan Akın İlköğretim Okulu öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı ve aralarında elbiselerin de yer aldığı ürünler sergilendi."EKO Okul Projesi" kapsamında atık malzemelerden yapılan ürünlerin yer aldığı serginin açılışını Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) Başkanı Hasan Şen yaptı.Sergiyi gezen Kaymakam Kula, okul müdürü Fatih Öngeli ve proje yürütücüsü Belkıs Günar'dan yapılan ürünlerle ilgili bilgi aldı.Açılışın ardından öğrencilerin atık malzemelerden oluşturduğu elbiselerin yer aldığı defile yapıldı.Proje yürütücüsü Belkıs Günar ile Sultan Yıldız, EKO Okul Projesi'nin dünyanın her noktasında uygulandığını, ancak EKO Okul Projesi kapsamında Erdemli’de Yeşil Bayrak alan tek okulun Sultan Akın İlkokulu olduğunu kaydettiler.Günar, projenin amacının öğrencilerde çevre bilincine dikkat çekmek olduğunu belirtti.Proje sayesinde çocukların artık su ve elektrik israfı konularında daha bilinçli hale geldiğini de dile getiren Günar, "Projeyi geçen yıldan bu yana uygulamaktayız ve çok iyi dönütler aldık. Bu nedenle de Yeşil Bayrak almaya hak kazandık. Tüm bu çalışmalar esnasında sadece öğrencileri değil velileri de projeye dahil ederek zengin bir çevre bilinci oluşturduk." diye konuştu.MERSİN (AA) -