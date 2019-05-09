Mersin'de kumar operasyonu

Mersin'de kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye toplam 9 bin 600 lira para cezası verildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fakırca Mahallesi'nde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı.



Operasyonda bir kahvehanede tombala çekilişiyle kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye toplam 9 bin 600 lira para cezası uygulandı.



İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.



MERSİN (AA) -