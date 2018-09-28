- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı.Bu yıl 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin resmi film seçkisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Satışa sunulan festival filmlerinin biletlerine de Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. İlk günden, Antalya Kültür Merkezi'nin gişesine akın eden sinemaseverler; festival kapsamında gösterilecek ve dünya çapında başarılarıyla adından söz ettiren yönetmenlerin filmlerini merakla bekliyor.Sanat direktörlüğünü Mike Downey'in yürüttüğü festivalin yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle: Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters), Alvaro Brechner-12 Yıllık Gece (A-Twelve-Years-Night), Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War), Nadine Labaki-Capernaum, Sergey Dvortsevoy-Ayka, Derek Doneen-Kailash, Cristine Gallego ve Ciro Guerra- Göç Mevsimi (Birds of Passage), Jafar Panahi-Üç Yüz (Three Faces), Mustafa Karadeniz-Çınar(Planetree) ve Sefa Öztürk Çolak-Güven (Trust).Tamamı Türkiye prömiyeri olacak yarışma filmleri, halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak.iha