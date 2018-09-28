

- Antalya’da fuhuş yapılan hamam ve saunalara baskın



- Antalya'da polisin fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara düzenlediği eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 7 kadın kurtarılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 7 kadın kurtarılırken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, fuhuştan elde edildiği belirtilen bir miktar paraya da el koydu.



İHA