- Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2016-17 eğitim-öğretim döneminde hizmete kazandırdığı Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda, kız çocuklarının aileleri ile bir araya geldi.Bu yıl 3. yılına giren, 17 personelle öğrencilere kaliteli bir hizmet sunan ve 120 kişi kapasiteli Öğrenci Yurdu’nda şu an 106 kız çocuğu barınma ihtiyacını karşılıyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz yararlanabildiği yurdun Alanya Belediyesi’ne yıllık maliyeti ise 1 milyon lirayı buluyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla hizmete kazandırdığı Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin velileri ile bir araya geldi. Başkan Yücel, kırsal bölgelerde yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken kız öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla eğitime kazandırdığı, konforuyla 5 yıldızlı otelleri aratmayan kız yurdunda ailelerden gelen talep ve önerileri dinledi.Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nun öğrenciler için her şeyin düşünülerek yapıldığını söyledi. Kız yurdunda öğrencilerin barınma, çamaşır yıkama-kurutma, kahvaltı ve akşam yemeği, kütüphane, dinlenme, bilgisayar odası, oyun-eğlence grupları ve okul servisi gibi birçok hizmetin yanısıra Matematik, Türkçe ve İngilizce etüt hizmeti de veriliyor.Yeni kayıt olan kız öğrencilerin velilerine yurdu tanıtan Başkan Yücel, kız yurdunun konfor bakımından 5 yıldızlı bir oteli aratmadığını söyledi. Yücel, “Biz bu yurdu yaparken önceliğimiz kırsal mahallelerdeki kız çocuklarımızın ulaşım ve barınma sorunuydu. Çok şükür dört dörtlük bir kız yurdunu kısa sürede hizmete kazandırdık. Önceliğimiz onların aile sıcaklığında kaliteli bir yaşam sürmesi. Gerek görevli arkadaşlar gerekse müdürlerimiz öğrencilerimizle yakından ilgileniyor. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam standardı için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü onlar, sizlerin bizlere en kıymetli emaneti.”Kız çocuklarının sorunlarını tespit etmede ailenin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, velilerden gelen talepleri tek tek not alarak çözüm önerilerini onlarla birlikte değerlendirdi.İHA