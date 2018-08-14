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Tütüncü “Sanayi sitelerinin değerini artırdık”

Tütüncü “Sanayi sitelerinin değerini artırdık”
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Isparta Düğün Salonları

  - Tütüncü “Sanayi sitelerinin değerini artırdık” 
 
- Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü,  gerçekleştirdikleri kat artışı, tapu sorunlarının çözümü ile alt ve üst yapı çalışmalarıyla Akdeniz ve Yeşil Antalya Sanayi Siteleri’nin değerini artırdıklarını söyledi. 
  Başkan Hakan Tütüncü, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Tütüncü, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim Tetikoğlu ile birlikte dükkanları ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi. Tütüncü, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde çaylarını içtiği sanayi esnafına bölgede yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.  
  Başkan Hakan Tütüncü, öğleden sonra ise Akdeniz Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ile dükkanları ziyaret ederek sanayi sitesi esnafıyla sohbet etti.  
 
  “Sanayi esnafıyla gönül köprüsü kurduk” 
Görev süresi içerisinde sanayi sitelerini birçok kez ziyaret ettiğinin altını çizen Tütüncü, “iki sanayi sitemizde esnafımızın, kooperatif yönetiminin talep ettiği hizmetlerin tamamına yakınını yaptık. Eksikleri de hızlı bir şekilde tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Hizmetler önemli ama gönülden gönüle yol bulabilmeyi, zaman zaman bir araya gelip sohbet edebilmeyi daha çok önemsiyoruz. Sanayi sitemizin esnafıyla, yönetimiyle aramızda güzel bir gönül köprüsü kurduğumuzu düşünüyorum. 24 Haziran Seçimleri’nde her iki sanayi sitemizde esnafımızla bir araya gelmiştik. Bir ay sonra yine sanayi esnafımızla birlikte olduk. Bundan sonrada sanayi esnafımızla sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.  
  Tütüncü, iki sanayi sitesinin problemlerinin tamamına yakınını çözdüklerini belirterek, şunları kaydetti. “İmar planı revizyonlarıyla Akdeniz ve Yeşil Antalya sanayi sitelerimizdeki esnafımızın kat artışı talebini yerine getirdik. Plan tadilatı ile her iki sanayi sitemizde dükkanların 2 olan kat âdetini 3’e çıkardık, yapılaşma şartlarını iyileştirdik. İmar planı tadilatından önce Yeşil Antalya Sanayi Sitesi’nde 300 yakın dükkanda 20 yıla yakın yaşanan müstakil tapu problemini de çözdük. Yeni Akdeniz Sanayi Sitesi’nin, Ünsal Mahallesi’ndeki gelişim alanında kalan ve 1990’lı yıllardan beri yaşanan gecekondu sorununu da ortadan kaldırdık. Hak sahiplerine tapu tahsisi yaptığımız gecekonduların tahliyesine başlandı. Gecekondu sorununu çözdüğümüz 90 dönümlük arazide 300’e yakın yeni dükkanın yapılmasının önünü açtık. Böylece Akdeniz Sanayi Sitesi’ne yeni bir sanayi sitesi daha ilave etmiş olduk. Kat artışı, mülkiyet sorunlarının çözümü,  asfalt, kaldırım,  peyzaj, meslek lisesi gibi alt ve üst yapı çalışmalarıyla sanayi sitelerimizin değerine değer kattık.” açıklamasını yaptı.” 
Yeşil Antalya Sanayi Sitesi esnafına yol müjdesini veren Tütüncü,75 Yıl Caddesi ile bağlantısı olan bir yolu,  sitenin kuzeyindeki su kanalının üzerine bir köprü inşa ederek, 5 Temmuz Caddesi’ne bağlayacaklarını kaydetti. 
 
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İHA
                                         
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