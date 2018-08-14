- Muratpaşa Belediyesi’nin 2015 yılında hizmete açtığı MURGEM, 2018 yılında da TYT’de yakaladığı yüzde 98.97’lik başarı oranı ile özel kurumları geride bıraktı. MURGEM’e devam eden 3 öğrenci ilk 2000’e, 7 öğrenci ilk 5000’e, 12 öğrenci ilk 10 bine, 72 öğrenci de ilk 50 bine girdiEğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, Muratpaşa Belediyesi’nce 2015 yılında hizmete açılan ve 3 yılda 1827 öğrencisini üniversiteli yapan Muratpaşa Genlik Eğitim Merkezi (MURGEM); 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda da (YKS) büyük başarı oranı yakaladı. 2018 YKS’de; farklı puan türlerinde ilk 100 bine 149 öğrencisi giren MURGEM’in 3 öğrencisi ilk 2000, 7 öğrencisi ilk 5000, 12 öğrencisi ilk 10 bin, 72 öğrencisi de ilk 50 bin aday arasında yeraldı.2018 yılında MURGEM’de, aktif olarak derse giren ve YKS’ye katılan 686 öğrenciden sadece 7’si Temel Yeterlilik Testi (TYT) barajını geçemedi. 679 öğrencisi yükseköğrenim kurumlarının programına yerleştirilecek pozisyonda olan MURGEM’in, 2018 yılında yüzde 98.97 oranında başarı yakaladı.Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Bayındır Mahallelerin’de 4 sosyal kreş, Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri Mahallelerin’de 3 eğitim ve bilgi merkezi ve MURGEM’i hizmete açarak, Muratpaşa’da yaşayan her çocuğa, gence eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istediklerini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Çocuklarımız, gençlerimiz; yaşıtlarıyla eşit olunca nasıl başarı sağlayacaklarını tüm Antalya’ya gösteriyor. Çocuklarımızın başarısı, bizleri mutlu etmesinin ötesinde, gururlandırıyor. Öğrencilerimizi, velilerimizi ve MURGEM çalışanlarımızı kutluyorum” dedi.İHA