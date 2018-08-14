- Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren '7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması' kanunun avantajlarını ve özelliklerini anlatan Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz, kanunun diğer kanunlardan farklı olduğuna dikkat çekti. Deniz, "Antalya'da farklı metotlar denedik, kanunu anlatmak için 75 bin sigortalımıza, işverenimize davet mektubu göndererek, bilgilendirmede bulunduk." dedi.Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde '7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması' kanunuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu yapılandırmanın kendileri açısından mutluluk verici olduğunu belirten Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, yapılandırmanın tarihi olduğunu belirtti. Yapılandırmanın son günlere yaklaştığını hatırlatan Deniz, "Sadece SGK açısından değil birçok kamu-kurum ve kuruluşa olan borçların yapılandırması söz konusu oldu. Biz de bu kapsamda yer aldık. Daha çok prim veren sigortalılarımız, daha önce aylık alırken yersiz aylık aldığı anlaşılan kişilerin de bu yapılandırmaya yönelik borçlarını taksitlendirmesi, peşin ödemesi mümkün hale gelecek. Daha önce iş kazası yada meslek hastalığı gibi kurumumuz ile arasında hukuki anlaşmazlıklar olanlar da yapılandırmaya dahil. Daha önce de birçok kez yapılandırma kanunu çıktı. Bunlar içerisinde farklı alacaklar yapılandırıldı. Ancak 7143 kanun itibariyle en fazla sigortalımızı, işverenimizi kapsayan yapılandırma kanunu bu. Niteliği, kapsamı itibariyle çok daha geniş kesime hitap eden bir kanun. Bu yüzden diğer kanunlardan farklı olarak özelliklerini avantajlarını ortaya koyalım diye bu çalışmayı paylaşmak istiyoruz" dedi.Genel sağlık sigortalarının yapılandırmadan faydalanabileceğini aktaran Deniz, kişilerin maddi durumu kötüyse, tespit edilmesi için Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yapılandırma kapsamında müracaat edenlerin yararlanacağı avantajlara değinen Deniz sözlerine şöyle devam etti:"Yapılandırma kapsamına giren dosyalar için haciz yok. İşverenlerin en büyük ticari noktada adımı ihale işleridir. 'Borcu yoktur yazısı' alarak ihaleye girebilecekler. Bağ-kur sigortalılarımız borçlarından dolayı yararlanamıyorlardı. Bu kapsamda 60 günden fazla prim borcuna sahipse bağ-kur genel sağlık sigortaları bu yapılandırmayla bu haklardan yararlanabilecekler. Antalya'da yapılmayan metotlar denedik. 75 bin sigortalımıza, işverenimize davet mektubu göndererek, bilgilendirmede bulunduk. Antalya açısından başarıdır. İcra takibine konu olmuş kişilere de 25 bin ödeme emri gönderdik. Muhtarlar, esnaflar, ticaret odaları ile işbirliği içerisinde 35 bin sigortalı ve işverenimize oda üyelerimize mail yollayarak bilgilendirme yaptık. 91 bin cep telefonuna mesaj yolladık. 15 bin broşürü sanayi bölgesine, işletmelerin çok olduğu yerlere giderek temin ettik. Halk otobüslerinde yapılandırmayla ilgili afişlerimizi ilan ettik. 45 sivil toplum kuruluşumuza bizzat ziyaret ederek bilgilendirmede bulunduk. Binalarımıza bez afişler asarak dikkat çektik"İHA