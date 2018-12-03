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Türel: "Antalya dünyanın en engelsiz şehri olacak "

Türel: "Antalya dünyanın en engelsiz şehri olacak "
TÜRKİYE
G.Tarihi: 03.12.2018 16:32
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  - Türel:  "Antalya dünyanın en engelsiz şehri olacak " 
 
 - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlenen yemekte engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Türel, “Antalya’yı sadece Türkiye’nin değil dünyanın en engelsiz şehri yapana kadar çalışacağız” dedi.  
  Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit’te gerçekleştirdiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel,  AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, belediye bürokratları, engelli dernekleri ve STK temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Başkan Türel, “Kıymetli meleklerim” diye seslendiği özel bireylere,” Kalbimde ne kadar ayrı bir yeriniz olduğunu çok iyi biliyorsunuz “ dedi.   
 
  Gönlümüzden hizmet ediyoruz 
  Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda bir çok hizmet ve proje yaptıklarını anlatan Başkan Türel, “Ama bu hizmetlerimiz arasında en özel ve anlamlı olanlar sevgili engelli kardeşlerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerdir. Bu hizmetlerin ruhumuza kattığı manevi huzuru inanın hiçbir şeyle ölçebilmek mümkün değildir. Her fırsatta söylediğim gibi göreve geldiğimiz günden bu yana “Engelsiz bir Antalya” hedefiyle yola çıktık. Amacımız engelli kardeşlerimizin ve siz değerli ailelerinin yaşam kalitesini yükselterek yaşadığınız sorunlara etkin ve hızlı çözümler üretmektir. Bu uğurda engellilerimizin sosyal hayatta daha aktif olabilmelerine imkân sağlamak için inanın çok çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada önemli bir mesafe kat ettik. Biz tüm bu hizmetleri, tüm bu çalışmaları gönlümüzden gelerek yapıyoruz ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.  
 
  Sizin sorunları ben yaşadım 
  Engelli bireylerin ve ailelerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini belirten Başkan Türel, şunları söyledi: “Bunu yıllarca şahsen yaşamış birisi olarak, rahmetli babamın yatağa mahkum bir hayat yaşadığı dönemde onun hemen yanı başında olan birisi ve nasıl bir mücadele verdiğini bilen birisi olarak, olarak söylüyorum. Karşınızda bir belediye başkanı vasfıyla değil yıllarca sizin yaşadıklarınızı yaşayan bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Sizin sorunlarınız aslında benim de yaşadıklarımdı. Tüm bunları çok iyi bildiğimden Türkiye’de birçok belediyeye model olan örnek bir projeyi Döşemealtı Çıplaklı’da ortaya koyduk. Burada sunduğumuz bireysel eğitim, fizyoterapi, atölye çalışmaları ile iş uygulama ve mesleki eğitimlerden 587 kayıtlı öğrencimiz yararlanıyor. Bu merkezde engelli kardeşlerimizi eğiterek, meslek sahibi yapmak suretiyle de topluma kazandırıyoruz. Koşullar elvermediği için evden dışarı çıkamayan ve sosyal hayattan uzak kalan engelli kardeşlerimiz için, Engelsiz Ulaşım Aracımız her daim sizlerin hizmetinde ve önemli bir eksikliği gideriyor.” 
 
  Hem eğitiyor hem eğlendiriyoruz 
  Ulaşılmayan engelli kalmasın projesi ile ilçelerdeki engelli vatandaşlara ulaşıp, sorunlarına çözüm ürettiklerini anlatan Türel, şöyle devam etti: “Birçok yere model olan ‘Engelsiz Plaj’ projemiz ile engelli vatandaşlarımızı yıllardır uzaktan baktıkları denize daha da yakınlaştırdık. Tüm bu projeleri hayata geçiriyor iken engelli yakınlarımızı da unutmuyoruz. Yine değerli eşim Ebru Türel’in gayretleriyle hayata geçirdiğimiz Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip Mola Evleri Projemiz ile başta annelerimiz olmak üzere engelli yakınlarımıza onları rahatlatan molalar sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili anne babalara engelli yakınlarını Mola Evlerine bırakarak gözünüz arkada kalmadan günlük işlerini yapabilme imkanını sağlıyoruz. Biz de emanetiniz olan yavrularımıza, engelli kardeşlerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Uzmanlarımız eşliğinde sizler dönene kadar onları hem eğitiyor, hem eğlendiriyoruz.”  
 
  Biz biliriz demedik 
  Belediye hizmet binasını da engelsiz hale getirdiklerini anlatan Başkan Türel, “Sesli Adımlar Projesi'ni hayata geçiren ilk belediye olduk. Görme ve işitme engelli vatandaşlarımız belediye binamıza geldiğinde, cep telefonlarına yüklenen sesli uygulamayla yardıma ihtiyaç duymadan yönlerini artık akıllı telefonlarından verilen sinyallerle, yönlerle, yönlendiricilerle istedikleri yere ulaşıp işlerini halledebiliyor. Bugüne kadar sizlerle birlikte pek çok proje yaptık, engelli kardeşlerimizi her surette dinleyerek projelerimizi onların istediği şekilde yönetmeye çalıştık. Biz biliriz demedik. Değerli başkan diğer sivil toplum örgütleri, engelli dernekleri hepsiyle tek tek oturup projelerimizi gözden geçirdik. Eksiklerimizi onların söylediklerine göre tamamladık. Ve tüm engelli kardeşlerimizin Antalya’da engellerini tamamen kaldırıncaya kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Antalya’yı sadece Türkiye’nin değil dünyanın en engelsiz şehri yapana kadar çalışacağız” şeklinde konuştu.  
 
  Engelli sporcuları kutladı 
  Etkinliğe katılan engelli sporcuları da başarılarından dolayı kutlayan Başkan Türel, “Onların başarıları dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonlarında, Türkiye şampiyonlarında bizi gururlandırıyor. Onlarla iftihar ediyoruz. Ve şimdi görme engelli kardeşlerimize de spor yaptıracak veya onların yapmakta oldukları spor faaliyetlerini güçlendirecek adımları atıyoruz. Geçen hafta bunun kararını da verdik. Artık görme engelli spor yapamaz demeyeceğiz. Görme engelli spor yapmayan bir tek kardeşimizi Antalya’da inşallah bırakmayacağız” dedi. 
 
  Türel ailesine plaket 
  Konuşmaların ardından Mola Evlerinden hizmet alan engelli aileleri Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel’e plaketle teşekkür etti. Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu Rehabilitasyon Merkezi müzik atölyesi öğrencileri folklor gösterisi ile davetlileri büyüledi. Engelli öğrencilerin şarkılar söyleyerek günlerini kutladığı etkinlikte İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sanatçıları müzik dinletisi de büyük beğeni topladı. 
 
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İHA
                                         
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