Kumluca Ziraat Odası Başkanlığına Gökçe getirildi

- Antalya’nın Kumluca Ziraat Odası Başkanlığından istifa eden Süleyman Kayhan’ın yerine Başkanlığa Hidayet Tevfik Gökçe getirildi.Bugün olağanüstü toplanan Kumluca Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Şubat 2019 da yapılacak başkanlık seçimlerine kadar başkanlık görevini Hidayet Tevfik Gökçe’ye getirdi. Hidayet Tevfik Gökçe’nin başkan seçilmesinin ardından eski başkan Süleyman Kayhan görevi yeni başkana devir etti. Kumluca Ziraat Odası Başkanlığına yeni seçilen Hidayet Tevfik Gökçe, eski başkan Süleyman Kayhan’a 8 yıldan beri Ziraat Odası aracılığıyla Kumluca halkına hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.Eski Başkan Süleyman Kayhan, yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.Yeni Başkan Hidayet Tevfik Gökçe ise; “Süleyman Kayhan Başkanımız 2 dönem başkanlık yaptı. Bende başkanımın yönetim kadrosunda yer alıyordum. Başkanımla birlikte bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın temanadır. Hizmetlerimizin kat, kat artarak devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.İHA