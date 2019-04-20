Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden çaldıkları trafoyu satmak için Elbistan ilçesine götüren hırsızlar, jandarmanın yol uygulamasında yakalandı.Elbistan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Ekinözü Kavşağı'nda yaptıkları rutin yol kontrolleri sırasında bu noktaya gelmeden yönünü değiştirip tali yola giren kamyoneti takibe aldı.Ekipler, E.E. (33) idaresindeki 46 MA 1394 plakalı kamyonette yaptıkları incelemede, kasa içinde yağ ve çamur lekeleri bulunan elektrik trafosu olduğunu gördü.Trafonun çalıntı olabileceğini değerlendiren ekipler, sürücü E.E. ile araçtaki S.M. (19) ve A.A'yı (21) gözaltına aldı.Bu kişilerin, trafoyu Afşin-Göksun kara yolunda kapanan bir akaryakıt istasyonundan çaldıklarını itiraf ettiği öğrenildi.Olayda kullanılan araç ve trafo, Afşin Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.KAHRAMANMARAŞ (AA)