"Fatih'in torunları" yerli üretim robotlar için kolları sıvadı

Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kabul edilen projeleri kapsamında kurdukları atölyede yerli üretim robotlar ve robotik kodlarla ülkenin geleceğine yön vermek istiyor.Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kabul edilen projeleri kapsamında kurdukları atölyede yerli üretim robotlar ve robotik kodlarla ülkenin geleceğine yön vermek istiyor.Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi sınıfı öğrencisi İdris İbrahim Erten'in fikir babalığını yaptığı proje, sınıf öğretmenlerinin de katkısıyla tamamlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderildi.Bakanlıkça uygun bulunan proje için 18 bin lira destek alan öğrenciler, okulda kendi robotik kodlama ve üretim atölyesini kurdu. Bazı ekipmanları dışarıdan alan öğrenciler, bir çok ekipmanı ise eski cihazların kullanılabilir parçalarını kullanarak hazır hale getirdi.Tamamen yerli üretim olacak robot ve bu robotlara ait kodlamaları hazırlamaya başlayan öğrenciler, danışman öğretmenlerinin gözetiminde özellikle savunma sanayinde kullanılacak robotları tasarlamaya başladı.Projenin fikirini bulan son sınıf öğrencisi İdris İbrahim Erten, projenin 4 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Projeyi hayata geçirmek için sınıflarında "Fatih'in torunları" adını verdikleri bir öğrenci grubu kurduklarını dile getiren Erten, "Bu grubu kurduktan sonra öğretmen ve idarecilerimizin rehberliğinde kendi robotik kodlama atölyemizi kurabilmek için 'Fatih'in torunları geleceği kodluyor' adıyla bir proje hazırladık ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderdik. Bakanlıktan gelen destekle de okulumuzda kendimize ait robotik kodlama atölyemizi kurduk." diye konuştu.İlk olarak hareket sensörlü robotlar yaparak çalışmalarına başladıklarını kaydeden Erten, "Daha profesyonel çalışmalara imza atmak için 3 boyutlu yazıcılarımızla kendi parçalarımızı üretmeye başladık. Bu parçaları birleştirerek kendi robotlarımızı üreteceğiz. Bundaki amacımız yerli üretim bilincini oluşturmak. Bunu da ileriki dönemlerde başaracağımıza inanıyorum."Proje koordinatörü Murtaza Çil de, okulda verdikleri kodlama derslerinin, kaliteli bir atölye bulunmadığı için yetersiz kaldığını, hazırlanan projenin kabul edilmesiyle sadece projeyi hazırlayan değil alt sınıflarda okuyan öğrenciler için bile çok faydalı bir atölyeyi okula kazandırdıklarını söyledi.Atölye sayesinde öğrencilerin ileriki yıllarda savunma sanayi, arama kurtarma gibi konularda kullanılabilecek ve tamamen yerli üretim robot ve bu robotlara ait kodlamaları üretebilecek hale geleceklerini sözlerine ekledi.OSMANİYE (AA) -