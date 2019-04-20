Mersin'deMersin'de bir yolcu otobüsü ve araçta 6 bin 17 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.Mersin-Adana D 400 kara yolunda bir otomobilden şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada 4 bin 487 uyuşturucu hap ele geçirdi.Şehirler arası bir yolcu otobüsünde de bin 530 uyuşturucu hap bulundu.Ekipler, toplam 6 bin 17 uyuşturucu hapla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.MERSİN (AA) -