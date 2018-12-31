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Taşerondan kadroya geçen işçiye asgari ücret zammı

Taşerondan kadroya geçen işçiye asgari ücret zammı
TÜRKİYE 0
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Taşerondan kadroya geçen işçiye asgari ücret zammı
Çalışanların 1.800 TL olan maaşları, 2 bin 20 TL’ye yükseltilecek. Buna ilave olarak, Toplu İş Sözleşmesinden kazanılan yüzde 4 zam verilecek. Böylece rakam, 2 bin 100 TL’yi bulacak.

Taşeron işçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen 900 bin işçinin maaş problemi çözüme kavuştu. Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında 2020’ye kadar yüzde 4 zamma imza atan işçilerin, asgari ücretin altında kalan maaşlarının akıbeti merak ediliyordu. Türkiye gazetesinin haberine göre söz konusu çıkmaz için sendikaların atmış olduğu adımlar olumlu sonuçlandı.

2020 TL + YÜZDE 4 ZAM

Çalışanların maaşları, asgari ücretin altında kalmayacak. Kadroya geçen çalışanların durumunda gelinen son durumu değerlendiren Hak-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz “Asgari ücretin altında işçi çalıştırmanın yasak olması sebebiyle, çalışanların bin 800 TL olan maaşları, ocak ayından itibaren 2 bin 20 TL’ye yükseltilecek. Buna ilave olarak TİS’ten kazanmış oldukları yüzde 4 zam da verilecek. Böylece çalışanların maaşları 2 bin 100 TL civarında olacak. Ayrıca çalışanların, mevcut sosyal yardımları, Yüksek Hakem Kurulu sözleşmesi gereği, aylık çıplak ücretlerinin üzerine ilave edilerek ödenmeye devam edecek” dedi.

Kurumlarda yeni belirlenen asgari ücretin üzerinde maaş alanların durumuna da açıklık getiren Öz, bu kişilerin sözleşmelerinde yazan oranlarda zam alacaklarını söyledi.

TEDİYEDEN DE 3.164 TL

Taşeronluktan kadroya geçenlere bir sevindirici haber de ilave tediyelerinden geldi. Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte artmış oldu. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 TL’lik ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 TL olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 TL eklenmiş olacak.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ
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