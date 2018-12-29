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413 ilaç geri ödeme listesine alındı

413 ilaç geri ödeme listesine alındı
TÜRKİYE 0
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413 ilaç geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “22’si Yurtdışı, 45’i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yapılan düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada “22’si Yurtdışı, 45’i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettik. Bu ilaçlardan 13’ü daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin ediliyordu. Artık bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğdu.” diye belirtti.

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar başta kanser tedavisi olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL, hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanılmaktadır. Vatandaşlarımız ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecektir.
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