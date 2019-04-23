Sofralık zeytinin dörtte biri Almanya'dan ihraç edildi

Sofralık zeytinin dörtte biri Almanya'dan ihraç edildi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 23.04.2019 15:48
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Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı Ekim 2018- Mart 2019 döneminde geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 80,8 milyon dolar oldu. Zeytin ihracatında 21,5 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı.

 
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