Mersin'in Erdemli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara 5 bin uçurtma dağıtıldı. Erdemli Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmaları alan çocuklar, sahilde doyasıya eğlendi.