Mersin'in Erdemli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara 5 bin uçurtma dağıtıldı. Erdemli Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmaları alan çocuklar, sahilde doyasıya eğlendi.
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