



Osmaniye’de bir caminin kubbesinde tadilat çalışması yaparken düşen işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan Sunar Nuri Çomu Camisi'nin kubbe bölümünde tadilat çalışması yapan Hasan Dereli, dengesini kaybederek caminin çatısına düştü.Yaralı işçiyi bulunduğu yerden almak için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sedyeye bağladıkları Dereli'yi yangın merdiveniyle aşağı indirdi.Dereli, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.OSMANİYE (AA) -