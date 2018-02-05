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Sınır değişti! Bunu yapana ayda bin 85 TL

Sınır değişti! Bunu yapana ayda bin 85 TL
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.02.2018 23:23
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böcüzade

Sınır değişti! Bunu yapana ayda bin 85 TL

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen maaş bin 85 liraya çıktı. Maaş için gelir sınırı da değişti.


Başkasının yardımı ve bakımı olmadan gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan yakınlarına bakanlara, devlet maaş desteği sağlıyor.
 
BİN 85  LİRAYA YÜKSELDİ
 
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara her ay verilen bu destek,memur maaşlarına yapılan zamla bin 27 liradan bin 85 lira 50 kuruşa yükseldi. Ayrıca bu destekten yararlanmak isteyenlerde aranan gelir şartı da asgari ücretteki artışla değişti. Bu ödemeyi alabilmek için hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 3'te 2'sinden düşük olması gerekiyor. Bu tutar da 2018 yılı için 967,27 liraya çıktı. Ödeme için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması şart. Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.
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Sınır değişti! Bunu yapana ayda bin 85 TL
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