Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Resmen yürürlükte! Ek ücret alınmayacak

Resmen yürürlükte! Ek ücret alınmayacak
TÜRKİYE 0
böcüzade

Resmen yürürlükte! Ek ücret alınmayacak

Acil servislerde doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamayacak.


Resmen yürürlükte! Ek ücret alınmayacak
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde  yapılan değişiklikle, hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde  stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti  sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erecek. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ait ödeme kural ve kriter  değişikliklerinin uygulanabilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerle Yeşil Kartlı  hastaların belediye hastanelerine sevksiz gitmeleri sağlandı.

Tebliğe göre, Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine er/erbaşların  askerlik hizmetine başlamadan önceki döneme ait katılım payı borçları, askerlik  hizmetleri tamamlanıncaya kadar ertelenecek.

Trafik kazasında olduğu gibi iş kazası hallerinde de diş  tedavilerinde, hareketli ve sabit diş protezlerinin 4 yıl olan yenilenme süresi dikkate alınmayacak.

Yurt dışı kemik iliği nakli şahıs ödemeleri, fatura/dekont tarihindeki  T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden  yapılabilecek.

Ev hemodiyalizi tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu için  diyaliz merkezlerinde yapılan hemodiyaliz tedavilerinde olduğu gibi tek hekim  tarafından düzenlenen uzman hekim raporu yeterli olacak.

Obezite tedavisi

Tebliğe göre, Sağlık Bakanlığının önerisiyle vücut kitle endeksi 40  kg/m2'nin üzerindeki kişilerin yanı sıra vücut kitle endeksi 35-40 kg/m2 olan ve  eşlik eden hastalığı bulunan kişilere yapılacak obezite ameliyatları geri ödeme  kapsamına alınacak.

İlerleyici nörolojik bir hastalık olan, yürüme güçlüğüne ve çeşitli  kanser türlerine yakalanma riskine yol açan "ataksi telenjektazi" tanılı  hastaların hastane müracaatlarında muayene katılım payı alınmayacak.

Acil servis bilgilendirme formu

Hastanın acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu esas olacak.  Hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yataklı  kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erecek.

Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel  işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık  hizmetleri için ilave ücret alınamayacak.

Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hastaya/hasta yakınına acil  halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin  "Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu" yazılı bilginin imza  karşılığı verilmesi zorunluluğu devam edecek.

Tıbbi malzeme hatalı eşleştirme, faturalandırma hataları önlenecek

Tebliğ ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin, tıbbi malzeme  firmalarının, tıp derneklerinin, BİMER ve CİMER başvurularının incelenmesi ve  Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan bilimsel komisyonların önerileri  doğrultusunda, hatalı eşleştirme, faturalandırma hataları ve yersiz ödemelerin  önlenebilmesi için omurga cerrahisi, beyin cerrahisi, kranial cerrahisi, ortopedi  ve travmatoloji, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, radyoloji, nefroloji branşına  ait listelerdeki bazı tıbbi malzeme alan tanımlarında, ödeme kural ve  kriterlerinde düzenleme yapıldı.

Tebliğ ile ayrıca birden fazla branşta kullanılan tıbbi malzemeler,  diğer protez ortezler, tıbbi sarf malzemeler, özel hallerde karşılanan tıbbi  malzemeler listelerinin fiyat düzenlemeleri ve ödeme kuralları, piyasada fırsat  eşitliği sağlanması, hasta mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yeniden  düzenlendi.

35 ilaç daha geri ödeme listesinde

İlaç Geri Ödeme Komisyonunca 21 Eylül 2017'de yapılan toplantıda 94  adet başvurunun nihai kararı verildi. Düzenleme ile 35 adet ilaç yeni bir SUT  düzenlemesi gerekmediğinden ödeme listesine ilave edildi. Listeye konulacak 3  ilacın ikisi, daha önce yurt dışından temin edilmekte iken Türkiye'de ruhsat  almış ilaçlar.

Bunlardan biri "interstisyel sistit" tedavisinde, diğeri "hodgkin  lenfoma" ve "anaplastik büyük hücreli lenfoma" tedavisinde, diğeri "akciğer  kanseri" tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar Kurumla sözleşmeli eczanelerden  vatandaşın erişimine sunuldu. Ayrıca lösemi, astım ve mesane kanseri  tedavilerinde kullanılmak üzere 3 adet ilacın yurt dışından tedarik edilmesine  karar verildi.

Türkiye Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’daki TKBL Federasyon Kupası finaline damga vuran pankart
ISPARTA DAVRAZSPOR DEPLASMAN MAÇ SONUCU
Binlerce Ispartalı şehidimizi uğurladı
Ispartalı Şehidimizin İsmi Yaşatılacak
Ispartalı şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu
Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...
ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
ISPARTA TÜRKER AVM'DE ŞOK İNDİRİM! SÜPER FIRSAT!
ISPARTA'DA BİR GENÇ ÖLÜ OLARAK BULUNDU
YENİ TORBA YASADA YOK YOK!
ISPARTA'DA HAFA SONU BALIKLARI TEZGAHTA
8 milyon araç sahibi için büyük indirim!
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Genç Meşçere Bakım Tatbikatları Başladı
Isparta Eğirdir'deki öğrenciler, artık sıra üzerinde yemek yemeyecek
Isparta Belediye Başkanı Günaydın’dan ‘Eski hastane binası’ çıkışı
Isparta aynı anda 3 bin 600 kişiye yemek üretilebilecek proje
Isparta’da FETÖ’den ihraç edilen komisere 'Komiserlik sınavı' gözaltısı
Yeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildi
Isparta’da organları bağışlanan kadın 3 hastaya umut oldu
Hastaneden çocuk kaçırma eylemi son anda önlendi
O SEKTÖRDE ÇALIŞANLARA 5 MÜJDE BİRDEN
ISPARTA'DA ÇILGIN AYAKKABI KAMPANYASI 1 ALANA 1 BEDAVA
ISPARTA'NIN YENİ SUCUK MARKASI TÜRKEROĞLU SUCUKLARI
Isparta'daki kasa hırsızları tutuklandı
ISPARTA'DA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR İŞTE NÜFUSU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ29 Ocak 2018
Ispartalı şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu Ispartalı şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu 03 Şubat 2018
Bunları yapanlara dev cezalar geliyor!Bunları yapanlara dev cezalar geliyor!29 Ocak 2018
ISPARTA'DA O PROJENİN YAPILACAĞI YER DEĞİŞTİISPARTA'DA O PROJENİN YAPILACAĞI YER DEĞİŞTİ31 Ocak 2018
Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...03 Şubat 2018
Bakanlıktan çok önemli taşeron açıklamasıBakanlıktan çok önemli taşeron açıklaması31 Ocak 2018
ISPARTA'DA ÇILGIN AYAKKABI KAMPANYASI 1 ALANA 1 BEDAVAISPARTA'DA ÇILGIN AYAKKABI KAMPANYASI 1 ALANA 1 BEDAVA01 Şubat 2018
Isparta’da lise müdür yardımcısına FETÖ’den gözaltı Isparta’da lise müdür yardımcısına FETÖ’den gözaltı 01 Şubat 2018
Isparta'da trafik kazası...Isparta'da trafik kazası...31 Ocak 2018
ISPARTA'DA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR İŞTE NÜFUSUISPARTA'DA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR İŞTE NÜFUSU01 Şubat 2018
ISPARTA'DAKİ ARAÇ SAHİPLERİ MÜJDE! BAŞLADIISPARTA'DAKİ ARAÇ SAHİPLERİ MÜJDE! BAŞLADI01 Şubat 2018
Antalyalı çiftçiden kaşiflere taş çıkartacak buluş Antalyalı çiftçiden kaşiflere taş çıkartacak buluş 29 Ocak 2018
O SEKTÖRDE ÇALIŞANLARA 5 MÜJDE BİRDENO SEKTÖRDE ÇALIŞANLARA 5 MÜJDE BİRDEN02 Şubat 2018
Isparta'da 194 dosya sonuçlandı, 178 kişi mahkum edildiIsparta'da 194 dosya sonuçlandı, 178 kişi mahkum edildi29 Ocak 2018
Yeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildiYeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildi02 Şubat 2018
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldiMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi31 Ocak 2018
EMİTT 2018 de IspartaEMİTT 2018 de Isparta30 Ocak 2018
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSLERİNE ZAMISPARTA'DA HALK OTOBÜSLERİNE ZAM31 Ocak 2018
Artık o işlemler noterde yapılacakArtık o işlemler noterde yapılacak31 Ocak 2018
ISPARTA'YA BUL YIL 6 PARK 8 SPOR SAHASIISPARTA'YA BUL YIL 6 PARK 8 SPOR SAHASI29 Ocak 2018