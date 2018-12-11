ISPARTA BALIKÇI

Sahte Tokalar Tek Tek Kırıldı

Sahte Tokalar Tek Tek Kırıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
 - Sahte Tokalar Tek Tek Kırıldı   
 
 - Antalya'da sanayi esnafı, emniyet kemeri sinyalini kesen susturucu tokaları 'Ölümle Tokalaşma' projesi kapsamında kırdı.   
  Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengün ve Antalya Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Bucak, emniyet kemeri ikazını susturan sahte tokalara karşı başlatılan “Ölümle Tokalaşma” projesi kapsamında Akdeniz Sanayi Sitesi esnafına proje hakkında bilgi verdi. Esnafa bilgi verilmesi sırasında hiçbir esnafın sahte toka bulundurmadıkları ve satışını yapmadıkları tespit edilirken, bu tokaların internet üzerinden de satışının yasaklanması talep edildi. 
  AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Antalya Esnaf ve Sanatkarları olarak bizler de, emniyet kemeri ikazını susturan bu sahte tokaların satılmaması ve takılmaması amacıyla gerekli tüm tedbirleri alacağımızı aktardık ve Ahilik Kültüründen gelen anlayışımızla verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. Satışını yapmayan ve satış yapmayı bırakan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da projeye destek vererek tüm Türkiye’de farkındalık oluşturdu. Konuyla ilgili olarak başlatılan projemiz artık yerel gündemden çıkarak Türkiye gündemine konu oldu. İnşallah bu projeyle birlikte emniyet kemeri kullanımı daha da yaygınlaşacaktır” dedi. 
 
  “İnternet üzerinden satışı da durdurulmalı” 
  Emniyet kemeri kullanmanın hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Dere, “Emniyet kemeri ikazını susturan sahte tokaların kullanılmaması, bulundurulmaması ve satılmaması amacıyla uyarılarda bulunduğumuz esnaf ziyaretimizde, hiçbir esnafımızın bu ölüm tokalarını satmadıklarını bizzat tespit ettik. Ölümle Tokalaşma Projemize destek veren ve bu tokaları satmayacaklarını ve kendi araçlarında da bulundurmayacaklarını taahhüt eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, bu kararlı duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bizler bu tokaların satılmaması, takılmaması için ve emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla elimizden geleni yapacağız. Ayrıca bu tokaların e-ticaret yoluyla internet üzerinden satışının engellenmesini de Ticaret Bakanlığımızdan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan ve ilgili kurumlardan özellikle talep ediyoruz. Antalya esnaf ve sanatkarları olarak bizler, emniyet kemeri ikazını susturan bu ölüm tokalarını kullanmayacağız ve satmayacağız, ölümle tokalaşmayacağız.” 
  
Şengün: “Esnafa gerekli uyarıları yapıyoruz” 
 Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengün de, “Esnaflarımıza bu tokaları satmamaları ile ilgili gerekli uyarıları yapıyoruz. İlk etapta uyarılarda bulunacağız fakat daha sonra satışlarını tespit ettiğimiz esnaflarımız hakkında cezai işlem başlatacağız. Esnaflarımıza zaman zaman denetlemelerimiz olacak. Bugün esnaflarımız bizlere bir daha hiç satmamak üzere bu tokaları teslim edebilirler. Bu aksesuarın satışı, vatandaşlarımızın hayatını riske atıyor” diye konuştu. 
 Antalya Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Bucak da, “Odamızın üyesi olan esnaflarımız uzun süre önce bu tokaları satmayı bıraktı. Duyarlı esnaflarıma oda başkanı olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler odamıza kayıtlı esnaflarımızı proje başlamadan önce de uyarıyorduk ve kemer tokası satışı yapmıyorduk. Satış yapmama kararı alan esnaflarımıza da destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece dükkanlarda değil, bu tokaların internet üzerinde de satılmaması için elimizden geleni yapacağız.” 
  Esnaf ziyaretlerinin ardından heyet, Antalya Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Bucak’ın daha önceden toplamış olduğu sahte kemer tokalarını tek tek kırarak, projenin tüm Türkiye’de uygulanması için çağrıda bulundu. 
 
AW567125-01AW567125-02AW567125-03AW567125-04


İHA                          
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi
Isparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
ISPARTA'DA YENİ NESİL YAZAR KASA KAMPANYASI
Isparta Jandarma’dan ilçelerde huzur operasyonu
Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Eğirdir Ziyareti
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahsın evine operasyon!
Isparta valisi Seymenoğlu’na 10 Aralık ziyareti
Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Isparta'da narkotik operasyon!
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paranız kesilebilir
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama
Isparta’da mevsimin ilk karı Gölcük’e yağdı
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR
Evleneceklere devletten 65 bin TL
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek
Isparta’da Kış Güvenliği Toplantısı
Davraz’da kar kalınlığı yükseldi
Isparta'da araç yayaya çarptı
Abonelik alacaklarında yeni dönem
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimiIsparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimi05 Aralık 2018
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ07 Aralık 2018
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyorKomisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor07 Aralık 2018
Travel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacakTravel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacak04 Aralık 2018
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı 07 Aralık 2018
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı 07 Aralık 2018
Isparta'da araç yayaya çarptıIsparta'da araç yayaya çarptı07 Aralık 2018
Abonelik alacaklarında yeni dönemAbonelik alacaklarında yeni dönem07 Aralık 2018
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek08 Aralık 2018
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYORISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR08 Aralık 2018
Asgari ücret zammında yeni gelişmeAsgari ücret zammında yeni gelişme07 Aralık 2018
Isparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'daIsparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'da06 Aralık 2018
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldiDenizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi08 Aralık 2018
Isparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulamaIsparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulama06 Aralık 2018
Evleneceklere devletten 65 bin TLEvleneceklere devletten 65 bin TL08 Aralık 2018
Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı10 Aralık 2018
Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecekGençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek06 Aralık 2018
Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı 05 Aralık 2018
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen oldu AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen oldu 06 Aralık 2018
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama 09 Aralık 2018